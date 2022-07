Gary Kagelmacher es nuevo futbolista de Universidad Católica que este miércoles lo presentó de manera oficial para reforzar la defensa del equipo para la segunda parte de la temporada en la que esperan disputar hasta último momento los títulos del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

El zaguero mostró su emoción de arribar al conjunto de San Carlos de Apoquindo durante conferencia de prensa. "Estoy contento de llegar a una institución que siempre demostró interés y siempre voy a instituciones donde me siento valorado y me quieren, fue por eso que tomé la decisión después del tiempo de negociaciones", indicó.

El uruguayo reveló que fue complicado todo lo vivido por lo largas de las negociaciones además que se sumaron otras opciones como la de Rosario Central. "Hubo ofertas que aparecieron en el medio pero estoy convencido que fue la decisión correcta", manifestó el exjugador del León de México.

Explicó cómo se definió todo y que lo motivó a espera a los Cruzados. "Mi prioridad la tuve acá porque siempre quise estar acá pero a medida que pasa el tiempo uno se va poniendo ansioso porque soy responsable por una familia. Se alinearon los astros para que el lunes avanzara todo más rápido de lo normal. El hecho que me hayan mostrado interés de hace mucho tiempo, el hecho de un entrenador que conozco y me genera confianza, además es un club con aspiraciones y eso como jugador me gusta", puntualizó.

Kagelmacher también habló del peso de la presencia de Ariel Holan para firmar con Universidad Católica. "Es muy importante cuando un entrenador te conoce aunque fue muy corto el periodo. Sé cómo trabaja, cómo quiere jugar y la clase de jugadores que quiere tener. Eso fue lo que más me llevó a ese riesgo de esperar".