Matías Donoso le dijo adiós a Deportes Temuco. Y confirmó su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno, pues fue anunciado como incorporación de O'Higgins, un fichaje que llevaba varios días en conversaciones. Así las cosas, el experimentado centrodelantero de 35 años se sumó al plantel adiestrado por Mariano Soso, que por ahora ha conducido a su equipo a ocupar la 11° plaza de la tabla en el Campeonato Nacional 2022.

Este año, el portentoso ariete nacido en San José de Maipo marcó seis goles en el Campeonato Ascenso para el Pije en 880 minutos en cancha que registró su bitácora. Uno de esos tantos fue de una espectacular chilena. Según la información que entregó el elenco celeste, el centrodelantero que fuera campeón de la primera división con Cobresal firmó hasta diciembre de 2023 en su nueva estación.

Donoso sabe de vestir uniforme celeste, pues tuvo dos ciclos en Deportes Iquique, ambos en la división de honor. Y computa dos estadías en el extranjero: fue parte del Al Shabab de Emiratos Árabes Unidos y de Patronato en Argentina, donde convirtió un gol.

Donoso llega a Rancagua para paliar la baja de Carlos Muñoz

El fichaje de Matías Donoso por O'Higgins tiene una motivación clara: suplir la salida de Carlos Muñoz, quien dejó la tienda rancagüina para retornar a Santiago Wanderers. El ex delantero de Colo Colo anotó sólo un gol en el presente torneo: fue en la cuarta jornada de la competencia ante la Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

Pero eso no es lo único, pues el ex Luis Matte Larraín e Instituto Nacional también deberá apuntalar un bloque que no ha podido hacerse notar en cuanto a poder de fuego: el uruguayo Facundo Barceló estuvo desgarrado y se perdió varios partidos, pero aportó un gol. Lo propio hizo Esteban Moreira, el otro "9" de un plantel que tiene como artillero a Pedro Pablo Hernández con cuatro anotaciones y al también charrúa Facundo Castro con tres.