Alfonso Parot y opción de Juan Tagle a la ANFP: “Es como los jugadores, cuando estamos bien nos quieren los mejores equipos”

No basta solo la crisis del coronavirus, sino que el fútbol chileno vive su propio conflicto interno: Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, admitió que dará un paso al costado, ante la presión de varios clubes chilenos y, por lo mismo, el nombre de Juan Tagle, presidente de Cruzados, es sondeado como candidato para agarrar este fierro caliente.

En ese contexto, Alfonso Parot, defensor de Universidad Católica, se refirió a esta situación, en la conferencia de prensa realizada este miércoles, y expresó que es algo positivo que piensen en Tagle, pero que ve difícil que deje San Carlos de Apoquindo.

“Nadie pone en duda su gestión. Lo ha hecho espectacular, sin duda es la cabeza de lo que ha sido Universidad Católica estos años. Y es como con nosotros los jugadores, cuando estamos bien, nos quieren en los mejores equipos, y en este caso quizás se quieran llevar al presidente para manejar la batuta”, partió mencionando.

En la misma línea, complementó que “sé que está al cien por ciento con el club, le encanta trabajar con nosotros, y la verdad es que es difícil que se vaya del club”.

Al ser consultado cómo lo hace para lidiar en este periodo de pandemia, señaló que “trato de no ver noticias, ni de leer, ni matinales, nada, porque me angustio y me empiezo a desesperar. Y si se alarga un mes más, hay que adaptarse a esta nueva realidad y no queda más de llevarlo a cabo lo mejor posible”.

Y sobre el negocia familia, que es una cafetería, expresó que “los que manejan ahí el tete (sic) son mi señora y mi suegra. Nosotros ya estuvimos con el tema del estallido social, pero ellas dos fueron guardando plata para lo que pudiera venir con los sueldos y ahora hemos optado por las facilidades que está dando el Gobierno para acogerse y poder salir adelante”, sentenció.