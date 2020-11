Estas son las polémicas que incomodaron a Daniel Fuenzalida y por las que echó a Cecilia Gutiérrez

El animador y productor ejecutivo de "Me Late", Daniel Fuenzalida, decidió el martes pasado el despido de Cecilia Gutiérrez del espacio, argumentando que la periodista era la conductora y productora ejecutiva del espacio en Instagram conocido como "Primer Plano del Pueblo", algo que no era compatible con el programa de TV+.

En el más reciente capítulo de "Primer Plano del Pueblo" que se puso al aire este jueves, Gutiérrez hizo frente a esas declaraciones manifestando que "a mí me molestó mucho la mentira de Daniel Fuenzalida", ya que según ella la figura televisiva no fue sincero a la hora de entregar las razones sobre por qué la echó de "Me late".

Si bien Gutiérrez y Sergio Rojas tuvieron problemas desde que partieron con sus conversaciones en Instagram, ahora Cecilia destapó que hubo ciertas polémicas que terminaron por colmar la paciencia de Fuenzalida y que lo tenían profundamente incómodo; y que a propósito de eso, ella terminó desvinculada.

"Me molestó mucho que cuando yo me junté con él, para que me despidiera, me dijo que 'el Primer Plano del Pueblo era más entretenido que el Me Late'. Ese fue su argumento", advirtió Gutiérrez.

Una de las tantas oportunidades en que Cecilia Gutiérrez y Daniel Fuenzalida compartieron en el estudio de "Me Late", durante la pandemia.

Aunque, según Cecilia, es una "cosa que tiene razón, el Primer Plano del Pueblo es mucho más entretenido que el Me Late, pero eso no es culpa mía, es culpa de él, porque él maneja el Me Late, él maneja la pauta, él ve los contenidos y si no es entretenido es culpa de él. No es culpa ni de Sergio ni mía. Tratamos de hacer todos los esfuerzos por hacer que el Me Late fuera lo más entretenido posible".

"Después me dice que no le gusta el tipo de farándula que se hace, que no es la farándula que él quiere hacer. Siendo que cuando yo hablé del tema de Iván Núñez en este programa, lo primero que hizo fue recriminarme el que yo no diera ese tema en el Me Late", contó también la periodista.

Daniela Aránguiz vs. Sergio Rojas



En relación con los sucesos que elevaron los nervios de Fuenzalida también estuvo el fuego cruzado que se detonó entre el panelista de "Me Late" Sergio Rojas y la esposa de Jorge "Mago" Valdivia, Daniela Aránguiz.

Según la ex Mekano, el panelista de este espacio la tildó de "interesada" por supuestamente "aceptar un auto por cada infidelidad que sufrió por parte del futbolista", y por ende pasar a llevar su honra como mujer.

Cecilia ahora contó que Daniel "me dijo que no le gustaba la polémica de Daniela Aránguiz. Polémica que no fue mía, que fue de Sergio, que partió en el Me Late, además. Él (Fuenzalida) tocó el tema en el Me Late, Sergio dio una declaración y la Daniela Aránguiz le sube estas historias. Entonces, es una polémica que parte en el Me Late, pero a él no le gusta".

Como conductor y productor ejecutivo del "Me Late", Daniel Fuenzalida consideró que el "Primer Plano del Pueblo" no era compatible con su programa.

Episodio Luli



Una de las figuras clásicas de la farándula criolla también fue parte de la crítica conversación entre Cecilia Gutiérrez y Daniel Fuenzalida: Nicole "Luli" Moreno. Sobre este en particular asunto la periodista desentrañó un curioso movimiento que el público nunca supo al ver el programa.

El episodio hace referencia al día en que se abordó en "Me Late" un confuso incidente que protagonizó la modelo fit en una estación de servicio Shell, en la comuna de Las Condes, cuando una persona la increpó por andar sin mascarilla.

En ese momento, Luli se alteró a tal punto que comenzó a gritarle a su interlocutor, para luego perseguirlo fuera del local por el estacionamiento. Posteriormente, cuando llegaron agentes de la seguridad municipal para intentar calmar el incidente, Luli terminó llorando, desesperada, intentando explicar lo que había ocurrido.

El hecho de que lo comentaran en el programa hizo que días después, la misma Luli le enviara un rabioso audio a Sergio Rojas, donde no se guardó nada para insultarlo.

En el "Primer Plano del Pueblo", Cecilia destapó que "la polémica de Luli empezó porque él (Fuenzalida) le mandó un material a Sergio de Luli en una estación de bencina. Era un material que tenía él. Se lo mandó a Sergio para que él se lo atribuyera, pero en realidad era de Daniel".

"Entonces, que no diga que ese tipo de farándula no le gusta, porque es él mismo el que se consiguió el material y el que lo pone en pauta", puntualizó.

Recriminada por Fuenzalida



A todo lo anterior, Cecilia Gutiérrez sumó otro antecedente: "dice que no le gusta el tipo de farándula que se hace, que no es la farándula que él quiere hacer. Siendo que cuando yo hablé del tema de Iván Núñez en este programa, lo primero que hizo fue recriminarme el que yo no diera ese tema en el Me Late".

"Primer Plano del Pueblo" destapó la supuesta infidelidad de Iván Núñez, además de que el periodista se convertirá en padre por sexta vez, junto a su actual pareja: una joven brasilera de 27 años. Tal información provocó una respuesta aún más quemante de parte de la ex esposa de Núñez, Marlene de la Fuente, quien aseguró que "será padre con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio", y luego una seguidilla de acciones legales contra Gutiérrez y Rojas, en las que el conductor del noticiero de TVN fracasó.

El capítulo de este jueves de "Primer Plano del Pueblo" se puede revisar a continuación: