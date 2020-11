Cecilia Gutiérrez en modo lapidario: "A mí me molestó mucho la mentira de Daniel Fuenzalida"

La periodista Cecilia Gutiérrez hizo un nuevo capítulo de su programa en Instagram "Primer Plano del Pueblo", en esta oportunidad en solitario, sin Sergio Rojas, y en modo lapidario, para condenar tajantemente lo que calificó como "las mentiras" que argumentó Daniel Fuenzalida para despedirla del panel de "Me Late".

Por medio de una transmisión en vivo que se extendió por un poco más de 42 minutos y que llegó a convocar a más de 9.200 personas, Gutiérrez expuso su versión de lo que ocurrió durante la semana en que terminó fuera del programa de TV+, ganándose el apoyo del público y buscando aplacar las especulaciones que se generaron en torno al suceso.

"Desde le primer día que partió el Primer Plano del Pueblo empezamos a tener problemas. Ustedes pensaron que lo decíamos de broma, pero era súper en serio", partió advirtiendo la periodista.

Y recalcó que "nunca pensé que íbamos a terminar en esto. O sea, lo pensé, pero no tan abrupto. No pensé que iba a ser de un día para otro. Un día que me tocaba ir al estudio además, que venía llegando de mis vacaciones. Fue todo súper brusco, abrupto, doloroso".

Cecilia Gutiérrez en medio del capítulo de "Primer Plano del Pueblo", después de que Daniel Fuenzalida decidió despedirla de "Me Late".

Luego pasó a explicar que "mi decisión de estar sola era porque no me sentía cómoda de estar con Sergio. No me sentía cómoda con un post que él publicó hoy día también".

La publicación a la que hace referencia es una que Rojas lanzó en su cuenta personal de Instagram y en la que desestimó la influencia del machismo en despido de Gutiérrez.

"Fue súper chocante hoy día ver un post de Sergio con su familia, con sus mujeres, diciendo que no era efectivo que me habían despedido por machismo. Lo llamé, le dije que me había quitado el piso, que me había dejado como mentirosa", puntualizó.

Gutiérrez comentó que para resolver el tema, se reunirá con Sergio el fin de semana, momento en el que hablarán y "nos tiraremos las mechas".

La publicación de Sergio Rojas desestimando el machismo de parte de Daniel Fuenzalida, que incomodó a Cecilia Gutiérrez.

Posteriormente, pasó a referirse a las razones que argumentó Daniel Fuenzalida, como animador y productor ejecutivo del programa, para desvincularla de "Me Late", algo que expuso de la siguiente manera y que en RedGol transcribimos de manera textual:

"Daniel Fuenzalida aludió que mi despido era exclusivamente porque era la conductora del programa, cosa que no es real. Ustedes que lo ven todas las semanas saben que no es así, que son roles compartidos".

"Dijo también que yo era la productora ejecutiva del programa. Le comento, y les comento a ustedes, que no existe una producción ejecutiva, porque esto no es un programa en sí, es una transmisión que se hace por Instagram y el rol de productor lo tiene Sergio, no lo tengo yo".

"Sergio es el que maneja el Instagram, el que maneja los auspiciadores, el que tiene el trato con ellos, el que cobra las comisiones a los auspiciadores, el que ve los canjes. Yo sólo me siento frente a la pantalla y reportes todas las semanas".

"Me gustaría desmitificar un poco los motivos que aludió Daniel Fuenzalida para echarme".

"Daniel Fuenzalida es el dueño de su programa y tiene la facultad de hacer lo que él quiera. Puede sacar o poner gente en pantalla como se le ocurra; no voy a cuestionar jamás eso".

"A mí lo que me molesta profundamente son las mentiras y el mintió. Él dijo que yo me iba por un emprendimiento, que era esto; eso no es real, él decidió sacarme. No fue una decisión mía. Después dijo que me sacaba porque era productora ejecutiva del programa, cosa que tampoco era real, porque yo no soy productora de nada. Dijo que yo era la conductora, tampoco es real. Dijo que yo era la editora periodística, cosa que tampoco es real, porque no hay una edición periodística, no hay una pauta, sólo nos sentamos a conversar Sergio y yo".

"Somos dos amigos periodistas que conversamos, cahuineamos, esa es la gracia. La gracia de este programa es que nosotros nos sentamos a conversar como que estuviéramos en el living de la casa, tomándonos un trago y comentando lo que pasa en la tele".

"A mí me molestó mucho la mentira de Daniel Fuenzalida. Me molestó mucho que cuando yo me junté con él, para que me despidiera, me dijo que el Primer Plano del Pueblo era más entretenido que el Me Late. Ese fue su argumento. Cosa que tiene razón, el Primer Plano del Pueblo es mucho más entretenido que el Me Late, pero eso no es culpa mía, es culpa de él, porque él maneja el Me Late, él maneja la pauta, él ve los contenidos y si no es entretenido es culpa de él. No es culpa ni de Sergio ni mía. Tratamos de hacer todos los esfuerzos por hacer que el Me Late fuera lo más entretenido posible".

"Después me dice que no le gusta el tipo de farándula que se hace, que no es la farándula que él quiere hacer. Siendo que cuando yo hablé del tema de Iván Núñez en este programa, lo primero que hizo fue recriminarme el que yo no diera ese tema en el Me Late".

Como conductor y productor ejecutivo del "Me Late", Daniel Fuenzalida consideró que el "Primer Plano del Pueblo" no era compatible con su programa.

"Me dijo que no le gustaba la polémica de Daniela Aránguiz. Polémica que no fue mía, que fue de Sergio, que partió en el Me Late, además. Él (Fuenzalida) tocó el tema en el Me Late, Sergio dio una declaración y la Daniela Aránguiz le sube estas historias. Entonces, es una polémica que parte en el Me Late, pero a él no le gusta".

"Después me habla de la polémica de Luli, que tampoco le gustaba. La polémica de Luli empezó porque él le mandó un material a Sergio de Luli en una estación de bencina. Era un material que tenía él. Se lo mandó a Sergio para que él se lo atribuyera, pero en realidad era de Daniel. Entonces, que no diga que ese tipo de farándula no le gusta, porque es él mismo el que se consiguió el material y el que lo pone en pauta".

"¿A qué voy yo con esto? En que son mentiras. Si me quieres echar, échame. Dime que soy mala, que lo hago pésimo, que quiero renovar el panel, que ya no me gusta, que te ves fea, que no estás atenta, que miras mucho el computador; lo que quieras. Pero no digas que me echaste por motivos que no son reales. Eso es lo que a mí me molesta y que salga en medios de circulación nacional diciendo que me echó porque yo soy la productora y conductora de un programa, cosa que no es real".

El capítulo de este jueves de "Primer Plano del Pueblo" se puede revisar a continuación: