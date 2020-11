"El Primer Plano del Pueblo molesta más de lo que pensamos": Despiden a Cecilia Gutiérrez de "Me Late"

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló la tarde de este martes que fue despedida del "Me Late", tras incomodar a los responsables del canal TV+ por los contenidos compartidos en el espacio paralelo que mantiene en Instagram junto a Sergio Rojas, bautizado como "Primer Plano del Pueblo".

Gutiérrez dio a conocer la lamentable noticia por medio de su cuenta en la misma red social, al publicar una fotografía en la que justamente aparece en el set del programa conducido por Daniel Fuenzalida.

"Hoy me informaron que ayer fue mi último día en @melatetv no es una decisión mía y me da tristeza dejarlo", indicó en el mensaje que acompañó la imagen.

Cecilia Gutiérrez junto al equipo principal de "Me Late".

De acuerdo con lo que contó Cecilia, "el Primer plano del pueblo molesta más de lo que pensamos y lamentablemente, en nuestra sociedad, las mujeres pagamos costos mucho más altos, porque el live lo hacemos dos, pero salgo solo yo".

"¡Gracias al público que siempre me dio su cariño! Los extrañaré, pero estoy segura que vendrán cosas mejores!", concluye el triste anuncio de Cecilia Gutiérrez, quien dio a conocer múltiples informaciones confirmadas sobre los famosos a través de la plataforma que le ofrecía "Me Late".

Cecilia Gutiérrez fue quien sacó a la luz que Iván Núñez será padre por sexta vez, tras unasupuesta infidelidad.

A raíz de lo mismo, acusó una táctica de censura de parte del periodista, cuando este puso un recurso de protección en su contra.

Además, tras especulaciones que se generaron en redes sociales, desmintió que Nano Calderón haya estado involucrado en el incendio que consumió la casa de Felipe Camiroaga en 2011.

Así mismo, "Primer Plano del Pueblo" confirmó el romántico viaje al Caribe de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.