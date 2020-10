"Es un intento de censura": "Primer Plano del Pueblo" reacciona en duros términos ante acción judicial de Iván Núñez

Los periodistas Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, los responsables del programa de Instagram "Primer Plano del Pueblo", reaccionaron en duros términos al recurso de protección que Iván Núñez puso en su contra en la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando que se trataba de "un intento de censura".

El periodista de TVN buscaba que la eliminación de los capítulos en que se habló de su infidelidad y la compleja situación familiar que enfrenta por estos días, a lo que se sumó que a Rojas solicitó no referirse más a su vida personal, particularmente en temas relativos a sus hijos.

De acuerdo con la acción legal, Núñez consideraba los hechos expuestos eran falsos y atentatorios contra su honra y buen nombre, a lo que se sumaba que lo expuesto por parte de los también panelistas de "Me Late" corresponde a su vida privada.

El recurso también apuntaba a medios que replicaron la información, como Publimetro, Canal 13 y Copesa, junto con otros sitios independientes. Sin embargo, la petición de Núñez fue declarada inadmisible por parte del tribunal.

Marlene de la Fuente junto a Iván Núñez antes del quiebre por la infidelidad del periodista.

Tras la resolución judicial, Gutiérrez indicó en la edición de este jueves de "Primer Plano del Pueblo" que "esto es un intento de censura gravísimo que trasgrede la libertad de prensa y me parece de una patudez tremenda que,un periodista editor de medios quiera evitar la libertad de expresión en este país, que nos quiera censurar porque él considera que nosotros no podemos hablar de su vida privada".

Cecilia luego quiso refrescar la memoria del público, indicando: "le recuerdo a la gente que Iván Núñez fue durante 3 años editor del programa Primer Plano (de CHV), yo trabajé con él, hice la práctica y puedo dar fe que él me envió a pasar la noche afuera de la casa de un animador para ver con quién se acostaba, me hizo hacer persecuciones, me hizo perseguir gente y preguntarle cosas incómodas".

La periodista recalcó que Núñez, "como editor, avalaba este tipo de cosas, pero resulta que cuando se trata de él, es trasgredir la vida íntima y causarle daño a su imagen. Entonces, a mi parece de una patudez tremenda, una inconsecuencia y me parece que viniendo del rostro principal de las noticias en TVN es impresentable".

"¿Qué diferencia tiene lo que hacemos nosotros con él a lo que él hace con un político cuando interpela a las personas en su programa?", interrogó Gutiérrez.

Y en un cierre lapidario puntualizó que "a mi parece que es inconsecuente y no a lugar… y así lo determinó la justicia porque declararon inadmisible su recurso".

Fiel a su estilo, Sergio Rojas complementó los dichos de su compañera resaltando que "él es muy cara de palo al tratar de ponernos una ley mordaza de que nosotros no digamos algo que además es público porque está en Tribunales".

"Según lo que va a salir después esto es la punta de iceberg de la verdadera identidad de Iván Núñez", advirtió firmemente Rojas.

Su remate fue con el planteamiento de una pregunta: "¿Quién es Iván Núñez, ese hombre correctito que vemos nosotros o es un díscolo, un hombre infiel? Dime con quien andas y te diré quien eres, y él era tan amigo de (Rafael) Garay".

Revive el capítulo de "Primer Plano del Pueblo", a continuación: