Este 29 de octubre iba a ser una fecha importante para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien daría su primera entrevista televisada tras haber estado 91 días en prisión preventiva, no obstante, esta no estuvo exenta de complicaciones.

VIDEO: El fuerte desencuentro entre Daniel Jadue e Iván Núñez

La entrevista, realizada por el noticiario 24 horas de TVN, tenía en un principio una extensión de media hora, sin embargo, duró finalmente 10 minutos, deonde se alcanzaron a tocar diversos temas, como los días del exedil al interior del Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Los roces comenzaron de manera temprana cuando el periodista Iván Núñez le consultó por las personas con quienes compartió al interior del recinto penitenciario, aquí el militante del Partido Comunista indicó “Me molesta hacer farándula de algo que es tan doloroso”.

No obstante, este sería solo el inicio de un desencuentro entre ambos, tras unos minutos de conversación se llegó al tema de las Elecciones 2024, jornada donde se vivió una verdadera batahola cuando Daniel Jadue acudía a votar, entre el propio militante PC, la prensa y los adherentes al exedil.

Jadue declaró “los periodistas finalmente no te permiten que la gente se acerque y te quieren hacer un cerco, porque pareciera que su trabajo es más importante que incluso la dignidad de las personas que te quieren saludar y eso no me parece ”.

Ante eso, el periodista rebatió a Jadue, señalándole que “una compañera nuestra fue golpeada por adherentes tuyos , tiene un moretón, fue a constatar lesiones y probablemente haya una denuncia al respecto”.

En ese momento la exautoridad respondió: “Yo no justifico ninguna lesión, tampoco justifico las lesiones que los periodistas le generaron a la gente” (…) “La verdad Iván, yo quiero que vayamos a los temas importantes. Me parece que esto es poco importante” mientras hacía una crítica a los medios de comunicación señalando que “Yo no creo que los medios sean objetivos”.

Finalmente, la detonante se dio cuando el propio Iván Núñez le preguntó y reiteró a Jadue si “¿Tú crees que hay una persecución?” , situación que no fue bien recibida por el exprecandidatopresidencial, quien se levantó de su asiento y señaló “No, espérate, no”.

“No, en serio. Córtala po, hue*n , no po. O la grabamos de nuevo, no, no. Hagan lo que quieran, yo ya no quiero dar entrevistas”.

Posteriormente, agregó que “No, porque estoy planteando respetuosamente que pasemos a temas más relevantes… hue*n, son media hora. No, no me parece. Se acabó”, cerró.

