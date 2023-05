Iván Núñez suma un nuevo momento complicado. Esta vez, por no pago de pensión de alimentos de sus hijos. Todo esto a causa de una denuncia presentada por Marlene de la Fuente, teniendo como resolución final la retención del sueldo para saldar la deuda que suma una gran cantidad de dineros.

Millones debería pagar Iván Núñez por no saldar deuda de alimentos

El documento que fue firmado por la jueza María Cecilia González, indicó que “los alimentos establecidos” tendrán un valor de 46, 99662 UTM, lo que equivale la suma de un total de: $2.979.527 pesos al día de la emisión.

La suma mencionada, deberá ser depositada en alguna cuenta del Banco Estado “bajo la modalidad de retención judicial por parte del empleador a contar el mes de abril de 2023″.

De ese mismo modo, si se termina la licencia o relación laboral, TVN deberá dar cuenta a la entidad pagadora y al tribunal.

Un hecho que ha sido bastante complicado para la ex pareja del periodista, ya que según indica el sitio “Duplos”, Iván Núñez “debe varios millones de pesos”, a pesar de que indicó que pagaría su deuda, el comunicador no lo ha hecho. Tras una resolución que se dictó el 03 de mayo, la cual Iván indicó que pagaría el día 12 de este mes, aún no se ha pronunciado.

Actualmente, Iván Núñez vive con su pareja, Thais Jordao, y Hector el pequeño hijo de ambos.

Además, según datos obtenidos por el sitio Duplos a los cuales tuvo acceso, es que estando en pleno juicio por fijación de pensión de alimentos, el periodista traspasó bienes a su actual pareja.

Siendo uno de ello, un auto Jaguar modelo Xe del año 2017, que fue traspasado a su pareja en septiembre de 2022.