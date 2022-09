Por Daniel Fuenzalida F.





Días movidos se viven en el mundo televisivo chilena. El foco de los cambios está en Prensa, aquella isla protegida de los canales donde descansa la línea editorial y que cada cierto tiempo se remece hasta los cimientos.

El cambio de canal de José Reppening (renunció a Mega y debutó en Canal 13) provocó que en la estación de Vicuña Mackenna corriera la lista y comenzaran a surgir rumores sobe su reemplazante. Se habló de dar tiraje a la chimenea y escoger a un periodista de la cantera, formado en casa. Pero no. Recordemos que Reppe llegó a hacer la práctica, se formó profesionalmente, creció y voló a otro canal sin asco. Por lo mismo, el nombre que más suena es el de un viejo conocido en la industria informativa local: Iván Núñez.

Hombre experimentado en lides informativas. Periodista de la Universidad de Chile con amplia experiencia en Canal 13 (fue reportero y conductor de noticias). Actualmente figura en el noticiero central de TVN sin correr riesgos. ¿Es el momento de emigrar? Mi opinión es sí. Optar por un canal líder en sintonía es una jugada que podría traer interesantes réditos en su carrera. Salir de la zona de confort, más que sonar bien, es el mejor camino en esta etapa de su carrera.

De llegar a Mega a ocupar el sitial de Reppening su compañera matinal sería Natacha Kennard. Y aquí me detengo porque no todos los días vemos en pantalla a una periodista con sus capacidades. Es lúdica, informada y atractiva. Me atrevería a decir que el canal tiene en sus filas a una perfecta sucesora de Priscilla Vargas.

Una eventual dupla con Iván Núñez sería un golazo para los bloques informativos matinales.

Ahora si Mega decide dar otra función a Iván Núñez y ponerlo en el central, también sería una buena jugada.

¿Qué viene en Prensa de Mega? ¿Será la grúa la solución a la partida de Reppening? ¿Es Iván Núñez el refuerzo de las noticias del canal privado?