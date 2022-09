Por Daniel Fuenzalida F.

“Gracias equipo, gracias a ustedes en sus casas y gracias TVN”. Con esas palabras Karen Doggenweiler cerró su paso por la señal estatal tras 31 años en la señal. ¿Qué viene en su carrera? ¿Qué desafíos plantea para la industria su llegada a “Mucho Gusto” (Mega)? Vamos por parte.

Talento de sobra; carisma a raudales. Karen Sylvia es de esas mujeres que encanta. Es lúdica, entretenida, pícara y, a la vez, informada para los temas contingentes. Un arma letal para la competencia que el canal de todos los chilenos se farreó limitando sus horas al aire a los sábados (“Buenfinde”) en horario AM, una apuesta arriesgada que nunca logró salir a flote. Ahora, sin Karen, se viene cuesta arriba.

En las más de tres décadas de trabajo en el canal de Bellavista, Karen hizo de todo: “Buenos días a todos”, “Pase lo que pase”, “Estrellas en el hielo”, “Circo de Estrellas”, “Pelotón VIP”, “El Baile en TVN”, “Llegó tu hora” y el espacio de docurrealidad “Mamá a los 15”, entre otros. Además, lideró la conducción de distintos festivales como Talca y del Huaso de Olmué.

Con una vida entregada a la señal estatal, el cariño de la gente y sus innegables condiciones, ¿por qué no era considerada rostro prioritario en TVN? Difícil respuesta. Lo cierto es que hoy tiene un nuevo empleador: Mega. Y un horario que le acomoda. El formato matinal es un traje a la medida suya.

La llegada de la periodista a “Mucho Gusto” sin duda remecerá el horario y obligará a la competencia a rearmar las piezas. Hace rato que Mega viene dando señales claras de renovación y apuestas. Recientemente y en calidad de “préstamo” Sole Onetto fue puntal importante en el marco del debate constitucional.

En el set, la rigidez de Paulina de Allende Salazar no otorga espacios para nada más que la información dura y José Antonio Neme parece más cómodo como periodista in situ que en un estudio. Díganme si no estaba como pez en el agua en la cobertura de la muerte de la Reina Isabel.

Bien le hace a los franjeados matinales un remezón, despecudir los formatos, sacar la cabeza a flote y mirar para el lado. ¿Cómo reaccionarán CHV y Canal 13? Mover los matinales es mover la industra.

Se vienen nuevos tiempos y Karen aportará la chispeza que “Mucho Gusto” necesita para recuperar esa corona de reyes de la mañana que extraviaron y que les ha sido tan difícil recuperar.