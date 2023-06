Una polémica participación ha tenido Mauricio Israel en el programa “Sígueme y te sigo” de TV+, debido a sus intensos comentarios el ex jurado del Festival de Viña del Mar y animador de televisión Daniel Fuenzalida aseguró que el comentarista deportivo no merece estar en televisión, es por esto que el ex Huevo señaló a Publimetro reveló los conflictos que ha tenido Israel desde varios años.

Fuenzalida señala que el comentarista deportivo no se ha tratado psicológicamente y que le ha faltado el respeto en diversas ocasiones a las mujeres. Conoce a continuación los dichos del ex Huevo Fuenzalida contra el panelista de Sígueme y te sigo.

Daniel Fuenzalida en contra de Mauricio Israel

El ex jurado del Festival de Viña del Mar comentó que “Yo digo que debería estar fuera pantalla, básicamente porque él no se ha tratado. Él tiene una rabia interna que de alguna manera lo hace cometer errores al aire. Tiene una impulsividad que es poco manejable, entonces le hace cometer errores como faltarle el respeto a las mujeres”.

En conversación con Publimetro fue tajante y señaló “Le faltó el respeto a la Titi García Huidobro, le ha faltado el respeto a Nataly Chilet y ahora le faltó el respeto a Marlene de la Fuente. Por eso yo digo que Mauricio no debería estar en pantalla”.

Además reveló cuando lo amenazó posteriormente a la salida de Me Late de TV+ “Me acuerdo que el año pasado nosotros hicimos en el Me Late, una ‘Verdadera historia’ de él. Él vivía en Miami y él tenía comunicación con Luis Sandoval y a través de Luis Sandoval él me amenazó, mandó un mensaje diciéndome que si yo estaba seguro de lo que estaba poniendo al aire sobre él, porque él conocía al dueño del canal, entonces si yo seguía con esos contenidos, él iba a hacer cosas para que me pasara algo”.