¿Vuelve Me Late? Daniel Fuenzalida explica nuevos detalles del espacio de farándula

Los programas de farándula en nuestro país se descontinuaron por un tiempo, pero el canal TV+ logró que regresaran con una nueva puesta en escena, con un nuevo programa de farándula animado por Daniel Fuenzalida llamado “Me Late” que igual llegó a su fin el sábado 15 de octubre por las pantallas de TV+ dejando a miles de viudos, sin embargo, podría regresar el espacio de farándula nacional pero no se sabe por que canal, lo unico que sabes que nuevamente el animador a cargo sería Fuenzalida.

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida sobre el regreso de Me Late?

El animador Daniel Fuenzalida compartió por Instagram una historia con una cuenta regresiva, la cual terminaría a las 12:30 de este lunes 3 de abril. Además comentó que “se viene el sitio de “Me late”, tenemos mucho que contar”, escribió en la foto compartida. Tras causar furor en las redes sociales luego de un posible regreso a la pantalla, Daniel aclaró en sus historias de Instagram que se trata de la activación del sitio web y reactivación de las redes sociales del programa. “Parece que se entendió mal, vuelve el sitio de Me Late” escribió en su Instagram.

En ese sentido, agregó que ya informarán sobre el destino del programa, “gracias por el tremendo interés que vuelva Me Late, pero aún estamos viendo alternativas”, agregó el ex Huevo”. Por lo que Me Late aún está lejos de volver a la televisión chilena, por lo que los fanáticos de la farándula chilena tendrán que esperar.