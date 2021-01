Cecilia Gutiérrez se refiere a su excompañero: "A Sergio Rojas se lo comió un poco el personaje"

La nueva integrante de Zona Latina fue invitada al programa que conduce Carola de Moras por Instagram "Velvet al Desayuno" donde se refirió al quiebre de su relación con su ex compañero, Sergio Rojas.

Ambos periodistas eran panelistas del Me Late y además realizaban juntos el Primer Plano del Pueblo, espacio dedicado a contar los entretelones de la farándula nacional, este programa provocó que Daniel Huevo Fuenzalida, conductor y realizador de TV+ despidiera a Gutiérrez, mientras que Rojas continuó en el programa.

Seguido de esto se produjo el fin del programa Primer Plano del Pueblo lo que provocó un cruce de declaraciones entre ambos lo que finalmente gatilló el fin de la amistad entre Rojas y Gutiérrez.

“A Sergio Rojas se lo comió un poco el personaje y lamentablemente eso es súper peligroso porque, o eres famoso y rostro de televisión, o eres periodista e informas. Cuando pasas ese límite y te crees famoso y el centro de la noticia estamos mal”, Indicó Gutiérrez.

Sobre lo ocurrido tras su salida del espacio y las declaraciones que entregaron ambos a los medios la periodista dijo que: “Yo sentí que en un momento él me dejó sola, me quitó el piso en muchas cosas. Me dejó como mentirosa también en muchas cosas. Y si para mí hay algo que es súper importante en lo que es mi profesión y lo que hago es la credibilidad y me carga que me dejen de mentirosa. Me carga que se inventen situaciones que no existieron".

Ambos compartieron pantalla en TV+

Luego agregó que para revivir a la farándula hay que trabajar entre todos: “No es una competencia. La gente en las redes sociales trata de hacer una competencia entre nosotros. ‘Este tuvo más conectados’, ‘este tuvo menos’, ‘esta noticia la dio primero este’. No. La cuestión es que nos tenemos que alimentar entre todos en esto si queremos la farándula, en algún momento, reflote y vuelva a apoderarse de la pauta. Es un trabajo conjunto.

De Moras también entregó su apreciación de los hechos, señalando que veía el programa.

“Yo encontraba que ustedes hacían un súper buen programa y me entretenía mucho. Tenían buena dinámica. Creo que Sergio con este personaje que agarró es muy simpático también porque es rápido, la talla rápida. Es una pena que se haya terminado, pero las cosas son así nomás y es más sano cortar”



Concluyó diciendo que para ella lo más importante es la salud mental y estar tranquila a la hora de trabajar. “No estoy eligiendo por la plata ni por ser famosa, como dice la gente. No. Estoy eligiendo lo que me da tranquilidad y me haga feliz. Y mientras esto me haga feliz lo haré, si no lo dejo. Estoy en esa parada. Si no me gusta, chao, después me las arreglaré, veré cómo pago las cuentas. La plata llega. Ahora lo importante es pasarlo bien y estar tranquila y dormir tranquila. Eso es fundamental”. Contó la periodista.