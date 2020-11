Se acaba "Primer Plano del Pueblo": Cecilia Gutiérrez no trabajará con quien "me dejó de mentirosa"

La periodista Cecilia Gutiérrez decidió darle el tiro de gracia y ponerle punto final al programa de Instagram "Primer Plano del Pueblo", después de que en el último capítulo anunció la salida de Sergio Rojas de la intancia.

Por medio de una serie de historias en su cuenta en la red social, mismo perfil donde se transmitió el espacio de farándula, Gutiérrez explicó la mañana de este viernes que "para cerrar el tema del PPP conversamos con Sergio y le dije que teníamos que cerrar el ciclo y el no quiso plantearlo así 'por un tema comercial'".

"No hay despido porque el que paga el sueldo es él, así que es más bien un autodespido", advirtió en el mensaje.

Sin embargo, "yo no puedo seguir trabajando con alguien que me dejó de mentirosa. Yo en eso soy consecuente, no se puede estar bien con Dios y el Diablo".

"El Primer plano del Pueblo cumplió su ciclo. Feo el término. Pero así son las cosas", sentenció Cecilia Gutiérrez en una segunda historia.

La crisis y fin de "Primer Plano del Pueblo" se da después de la controversial salida de Gutiérrez del panel de "Me Late", en una decisión que tomó su animador y productor ejecutivo, Daniel Fuenzalida. El "Huevo" argumentó que sacó a la periodista porque ella tenía su emprendimiento en Instagram, apuntando al "Primer Plano del Pueblo", algo que salió a desmentir la misma Cecilia acusando machismo en los argumentos de su despido.

Entonces, Sergio Rojas hizo una publicación en su Instagram para desestimar la influencia del machismo en despido de su compañera, tomando por sorpresa a Gutiérrez y quebrando la confianza que existía entre los dos al punto de quea ahora terminó matando al "Primer Plano del Pueblo".

