"Se dejó llevar por el enojo": Cecilia Gutiérrez habla sobre Daniel Fuenzalida tras salida de "Me Late"

En la jornada posterior a su despido de "Me Late", la periodista Cecilia Gutiérrez se refirió a la sorpresiva determinación que tomó el productor ejecutivo y animador del programa de TV+, Daniel Fuenzalida.

"Evidentemente no me esperaba una decisión así de parte de Daniel", admitió en conversación con Glamorama. Pero junto con ello resaltó que está "tranquila también porque sé que estas cosas pasan, que es parte de la vida, pero sí estoy sentida y desilusionada, porque me parece absolutamente injusto, que se podía haber solucionado de alguna otra forma y, como lo dije en mi post en Instagram, yo estoy pagando los platos rotos de un proyecto que es de a dos".

"Pero, una vez más, el hilo se corta por lo más fino. Y en este caso por el lado de la mujer, lo que me enoja profundamente", lamentó, a pesar de que el tema ya está hablado con Sergio Rojas, quien continuará en el programa de TV+.

Cecilia Gutiérrez hasta condujo "Me Late" por unos días, ante la ausencia de Daniel Fuenzalida.

A propósito de lo mismo, Gutiérrez recalcó la declaración que hizo en primera instancia en redes sociales, sobre la presencia de un machismo que se mantiene en la administración televisiva y que se reflejó una vez más en su desvinculación.

"Cuando ves el programa, hay mayoría de hombres, históricamente, desde que se formó el panel. He sido la única mujer. En un momento fue la María Laura Donoso algunas veces en la noche, pero siempre hubo una sola mujer, lo que sí me parece machista", indicó.

Además de que "me parece machista el hecho de que fuera yo la desvinculada del programa cuando el live lo hacemos dos. Y hay muchas otras cosas, que no conté, que tienen que ver con un machismo y que ganara menos que el resto del panel porque soy mujer. Evidentemente siempre se me castigó más".

"Hubo harto machismo y lo sigue existiendo, lamentablemente. Y eso no creo que cambie. Es una pelea que las mujeres vamos a tener que seguir dando por mucho tiempo", lamentó una vez más.

Cecilia Gutiérrez resaltó que su despido no tuvo que ver directamente con la plana directiva, aunque "habían mostrado su preocupación por el Primer Plano del Pueblo, y no estaban contentos tampoco", y reconoce además que "tampoco fui santo de la devoción de los ejecutivos del canal. Así que me imagino que están contentos con la noticia".

Sin embargo, sabiendo que la decisión la tomó Fuenzalida, para ella "no hay ninguna razón de peso. Que yo haga un programa en Instagram, como lo hacen muchas personas de la televisión y no influye nada en mi trabajo en el Me Late".

"Siento que lo di todo, que aporté con muchos datos, muchos golpes, y nada de eso fue valorado y pesó más el Instagram Live que mi trayectoria. Así que obvio que me da mucha pena. Fui poco valorada. A la hora de evaluar Daniel se dejó llevar por el enojo del Primer Plano del Pueblo más que por lo que yo había entregado al Me Late".

Como ya lo había confirmado, Gutiérrez recalcó que "Primer Plano del Pueblo" continuará su existencia en Instagram, con Sergio Rojas, y advirtió que "todos los cortapisos que nos pongan serán solo un incentivo más para seguir trabajando por el programa, que ha sido un éxito, nos tiene contentos".