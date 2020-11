Cecilia Gutiérrez se refiere a la salida de Sergio Rojas "como no lo iba a hacer elegir, elegí yo"

A pocos días de su salida del Me Late, espacio que encabeza el Daniel "Huevo" Fuenzalida y que decidió despedirla por su participación en el programa de Instagram Live, Primer Plano del Pueblo, Cecilia Gutiérrez vuelve a remecer la farándula, esta vez con la desvinculación de Sergio Rojas del espacio de Redes Sociales.

Rojas utilizó su Instagram para contarle a sus seguidores que se enteró en en pantalla acerca de su salida "por respeto y cariño a ustedes creo que es importante contarles que me entere al aire que ya no sería parte del @primerplanodelpueblo, Cecilia decidió continuar sola y lo respeto como todas las decisiones que ha tomado" Luego continuó añadiendo que "lamento no haberlo sabido antes por último para hacer un salud por mi jaja o despedirme".

Cecilia también utilizó sus redes para referirse al hecho señalando los motivos de sus decisión "Conversamos el martes, nos juntamos a conversar, a animar asperezas. Yo le dije lo que sentía, lo que pensaba, que ya no hay rencores, obviamente el cariño que le tengo de 15 años que nos conocemos, es mucho mas importante que cualquier cosa, pero si hay confianza y quiebres que para mi son irreparables en muchas cosas".

Luego continuó señalando que su salida se debe a la continuación de Rojas en el programa de TV+ "el va a seguir trabajando en el Me Late y para mi el me late es una etapa ya superada y yo jamás lo iba a hacer elegir entre el Me Late y el Primer Plano del Pueblo, así que como no lo iba a hacer elegir, elegí yo. Así que opte por continuar este proyecto sola, inicialmente, vamos a ver vamos a ir sumando gente de a poco".