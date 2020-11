Sergio Rojas fue despedido al aire del Primer Plano del Pueblo

A pocas semanas del despido de Cecilia Gutiérrez del Me Late por ser la creadora del Primer Plano del Pueblo, programa donde hablan sin tapujos sobre los temas de la farándula nacional. un nuevo remezón sacude al espacio, Esto ya que Sergio Rojas, el otro panelista del programa fue despedido por Cecilia y se enteró al aire de su desvinculación, como así a señalado en sus redes sociales.

En un post de Instagram, Sergio indicó que "por respeto y cariño a ustedes creo que es importante contarles que me entere al aire que ya no sería parte del @primerplanodelpueblo, Cecilia decidió continuar sola y lo respeto como todas las decisiones que ha tomado" Luego continuó añadiendo que "lamento no haberlo sabido antes por último para hacer un salud por mi jaja o despedirme".

En su relato rojas señaló que entiende la postura pero no comparte la manera en que se realizó su desvinculación "en fin... le deseo lo mejor en este camino y en Bienvenidos... como soy franco no comparto la forma, nunca entiendo mucho al ser humano pero así es la vida llena de matices, sin sabores, alegrías, penas, amores y desamores sino que sentido tendría no??? Nunca dejare de creer ni confiar porque así aprendí a ver la vida. Gracias por su cariño siempre y sólo queda desearle brishhhoooo a Cecilia a quien no le guardo ningún rencor aunque en estos momentos estoy un poco shockeado y con un sin sabor. No por la decisión que tomó sino por la forma... y esto es un aprendizaje para todos... hagamos las cosas pero bien, nadie nos obliga a estar con otro pero si no queremos, separémonos bien. Tal como todo comenzó".

Finalizó agregando los motivos por el que se unió al proyecto en primer lugar "Hice igual el ppp porque creo en el respeto y cariño hacia ustedes, hacia las marcas que confían en uno... es cuando el profesionalismo se pone a prueba y es cuando se ve de que estamos hechos... ahora a dormir que mañana se viene un día lleno de nuevas aventuras... a brishhharrr!!!!