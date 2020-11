"Me dolía la guata los jueves": Las razones de Daniel Fuenzalida para echar a Cecilia Gutiérrez de "Me Late"

El animador y productor ejecutivo de "Me Late", Daniel Fuenzalida, decidió esta semana que no quería tener más a Cecilia Gutiérrez en el panel del programa de "Me Late", por lo que el martes la despidió y asumió en pantalla que era su decisión.

Sobre las razones se especuló bastante. El público del programa de TV+ reaccionó indignado y atribuyó el despido a que "Primer Plano del Pueblo" habló sin censura de la crisis en "MILF". La misma Gutiérrez puso en relevancia un componente de machismo de parte de Fuenzalida. Y, claro, siempre estuvo la impresión de que a la plana ejecutiva y a rostros del mundo de la televisión le molestaba más de la cuenta la instancia que Cecilia y Sergio tienen en Instagram.

Fuenzalida ahora amplió sus razones, primero en conversación con LUN, donde indicó que "lo que vi es que ella tiene su emprendimiento con Primer plano del pueblo (los jueves junto a Sergio Rojas por Instagram Live), donde cumple los roles de productora ejecutiva y conductora, entonces creo que la editorial y comercialmente ambos programas se cruzan".

"Las pegas no son compatibles y lo venía conversando hace un mes con Ceci. Yo ya lo estaba pasando mal, me dolía la guata los jueves por lo que iban a decir, me daba cierto temor. Yo hago farándula, pero trato de hacerla con humor, no esa persecución o encerrona que es una farándula que ya pasó", añadió.

Posteriormente, en segundo lugar, Fuenzalida amplió las explicaciones en Glamorama indicando que "lo de Cecilia lo veníamos hablando hace un mes. Yo vivía momentos angustiantes por lo de la salud de mi mamá y cuando regresé me junté con ella, después con Sergio Rojas, con los dos, unas tres o cuatro reuniones, donde yo decía que nos estábamos cruzando entre el Me Late y el Primer Plano del Pueblo en términos editoriales, comerciales, y se los hice ver a ellos dos".

"Ellos hacen una farándula que a mí no me gusta, que es una farándula antigua, un poco de persecución, mostrando cosas personales, que no es lo que yo quiero hacer, lo que es Me Late", puntualizó.

Además, "a mí me gusta hablar de las parrillas programáticas, de los canales, pero no me gusta hacer encerronas, no me gusta andar denunciando, acusando a la gente. No es la farándula que ha hecho el Me Late, nosotros hacemos un espectáculo de entretención".

Junto con eso, Daniel Fuenzalida recalcó que "hay un minuto en que ves que no son viables los dos programas y hay que tomar algún tipo de medidas. Ellos están en todo su derecho de hacerlo, porque son sus redes, su horario, desde su casa, no tengo nada que decir. Al contrario, les ha ido espectacular".

"Pero encontraba que editorialmente yo, como Daniel Fuenzalida, lo estaba pasando mal, y se lo dije a Cecilia. Le dije: 'Así de guata, Cecilia, a mí me pasan cosas con lo que ustedes hacen porque, en definitiva, al ser los dos juntos…' Y esto también se lo dije: 'Es un Me Late chico'. Es decir, 'los panelistas de Me Late dijeron tal cosa…' No estaban diciendo ‘los panelistas de Primer Plano del Pueblo’, y eso me provocaba un ruido, una angustia, porque es una farándula que no quiero hacer", subrayó.

Por otro lado, ante la acusación de machismo, Daniel Fuenzalida resaltó sobre Cecilia que "yo creía en su capacidad profesional y creo en sus condiciones. Así que, de machismo, nada".

"Siempre repartía el panel y fui muy parejo en eso, muy transparente, muy equilibrado en los pases. Y ella fue nuestra gran compañera. Pero el panel sí ha tenido participación de más mujeres", culminó.