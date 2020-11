¿Despidieron a Cecilia Gutiérrez de "Me Late" por hablar de Claudia Conserva y la crisis en "MILF"?

Después de que la tarde de este martes se revelara el despido de Cecilia Gutiérrez de "Me Late" y que Daniel Fuenzalida se atribuyera la decisión de sacarla del panel, una de las primeras inquietudes del indignado público del programa fue si habían echado a la periodista porque habló sin censura de la crisis que se detonó en "MILF" y que terminó la salida de dos de sus rostros.

Hace dos semanas, Renata Bravo repentinamente optó por irse del programa, mientras que Yazmín Vásquez hizo lo propio el jueves pasado, con despedida al aire y todo. Tras esta última partida, Claudia Conserva publicó una extensa reflexión en su Instagram en la que terminaba concluyendo que era tiempo de "dejar partir y sacar a quienes hacen daño".

Un poco más tarde, ese mismo jueves, en una nueva edición de "Primer Plano del Pueblo", comandado por Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, se habló de las supuestas verdaderas razones por las que se detonó la crisis en el espacio femenino.

¿Pero qué se dijo en ese momento que levantó las sospechas ahora? Gutiérrez explicó que "la Renata estaba molesta hace tiempo porque sentía que la incorporación de la Vena, la hermana de la Claudia, como que le había restado un poco de protagonismo. Porque cumplen un poco el mismo rol, esto de más simpática, más distendida, como la graciosa del grupo".

"Entonces ella ya había renunciado antes, estaba disconforme y además yo tengo entendido que ella tuvo una pelea con la Claudia Conserva. Una pelea que fue bien grande, la semana que ella renunció, esa fue como la gota que rebalsó el vaso. Pelearon y renunció y se fue", añadió

Algo que luego fue complementado por Sergio, quien puso en relevancia que "efectivamente hubo una discusión final, que ahí la Renata dijo ‘yo agarro mis pilchas, mis cuatro chapes y me voy, chao’. Pero, y yo entiendo que nunca fue amiga ni de la Fran ni de la Claudia, no se dio, entonces nunca fueron amigas".

A eso se sumó que en este mismo capítulo confirmaron que Renata y Yazmín se negaron a volver al estudio en medio de la pandemia, lo que sirvió como la primera chispa del conflicto y la incorporación en pantalla de Francesca Conserva, para que Claudia no estuviese sola en el estudio.

En la previa a todos esos detalles, Sergio alertaba "no sé si tendremos trabajo, pero tenemos Primer Plano del Pueblo". Algo que Cecilia complementó señalando que "la gente no nos cree, pero esto nos va a costar en algún momento caro". Esto a propósito de adentrarse en un escándalo que corresponde a un programa como "MILF" que convive con "Me Late" en la parrilla de TV+, canal del que finalmente son todos empleados.

Justamente de eso se acordó la gente tras conocerse el despido de Gutiérrez este martes y, en consecuencia, más del alguno especuló con la posibilidad de un enojo de parte de Claudia Conserva por la revelación de supuestas peleas al interior de su producción, lo que habría conllevado un llamado de atención de parte de la plana ejecutiva y la posterior desvinculación.

El asunto es que Daniel Fuenzalida se atribuyó la decisión del despido como se mencionó más arriba, pero por otro lado fue la misma Cecilia Gutiérrez quien salió a negar la relación entre su despido y la esposa de Juan Carlos Valdivia.

Lo hizo por medio de una escueta respuesta a través de Twitter, donde repondiéndole a una usuaria que se refería al tema dijo tajante y sin mayores detalles: "Hola, no no fue por Claudia Conserva". Y con ello aplacó los rumores sobre la relación entre la triste noticia de su despido y el contundente capítulo de "Primer Plano del Pueblo" sobre "MILF".