"Dejar partir y sacar a quienes hacen daño": Claudia Conserva habla de la crisis en "MILF"

La situación se volvió prácticamente imposible de ignorar: el programa "Milf", de TV+, perdió a dos de sus principales protagonistas en menos de una semana. La primera caída fue Renata Bravo que desapareció repentinamente de las filas del programa y este miércoles fue Yazmín Vásquez, quien pudo despedirse en pantalla.

Es por eso que ahora ahora el público esperaba una manifestación de parte del principal rostro e impulsora del espacio, Claudia Conserva, algo que se cumplió la tarde de este jueves, cuando la conductora escribió un extenso texto sobre el duro momento que enfrenta por medio de su Instagram.

En la red sociales, Conserva indicó que "no esperen 'cahuín' ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace".

Resaltando las reponsabilidades que tiene un líder de equipo, Claudia también manifestó que "tengo una paciencia infinita, y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo".

"Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño.

El trío que encabezó el programa "Milf" por cerca de un año: Yazmín Vásquez, Claudia Conserva y Renata Bravo.

Al parecer, la crisis sanitaria tuvo mucho que ver con la pugna interna que dejó víctimas al interior del programa. Esto a propósito de que Conserva explica que "la pandemia ha sido feroz y a todos nos ha golpeado, en lo personal de Marzo a Junio estuve deprimida y asustada, no crean que ahora no tengo miedo, pero lo manejo".

"Pido disculpas si eso afecto al resto. Acaso alguien no sintió miedo? Quizás desde la comodidad y seguridad de la casa es más fácil sobrellevarlo", reflexionó insinuando que el conflicto se habría sustentado en una negativa de parte de las panelistas de hacer el programa del estudio.

"Volví aterrada al estudio en Mayo y @lafranconserva mi hermana, estuvo dispuesta a acompañarme con todas las medidas de seguridad ( vive con mi mamá que es de riesgo) Se atrevió a volver con tal de apoyarme. Fue clave para mi. Gracias Fran", puntualizó en otro momento del texto.

Antes de concluir, Claudia Conserva postual que "amo mi trabajo, me siento muy afortunada de tenerlo en estos tiempos donde escasea y muchos sufren de haberlo perdido por las circunstancias del país y del mundo".

"No se me ha pasado ni por un segundo en la cabeza bajar los brazos, al contrario, veo este momento como una oportunidad de reconstruir con dedicación y cariño Milf, de conocer nuevas historias, de renovar y mejorar".

"De las crisis se aprende y una de las lecciones que he sacado en estas semanas tan difíciles ha sido: Elegir bien a quien le entregas tu confianza", remató lapidaria Conserva.