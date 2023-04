El programa de TV+ Milf tiene nueva panelista luego de que Claudia Conserva dejará el programa para enfocarse en su tratamiento contra el cáncer de mama, aún no se sabe cuándo la animadora podría volver por lo que el canal decidió buscar un reemplazó y confirmaron a una reconocida comunicadora. A continuación te contamos quién formará parte del panel de las Milf.

¿Quién será la nueva panelista del programa Milf de TV+?

La nueva panelista de las Milf será Titi García-Huidobro quién compartirá el espacio con Berta Lasala, Francesca Conserva y Aranzazú Yankovic. En conversación con Página 7 la locutora radial comentó lo siguiente “para mí es el mayor honor que me pudieron haber ofrecido, me siento súper honrada, primero porque Claudia es una gran amiga mía”. Además recordó viejos tiempos “estuvimos juntas en el Miss 17, un año antes que ella, fuimos cercanas por mucho tiempo, después nos dejamos de ver, pero siempre hemos estado en contacto”, aseguró García-Huidobro.

Actualmente Titi es parte del programa Sígueme y te Sigo de TV+ y señaló lo siguiente tras saber que integraría el panel de las Milf “No me costó aceptar, yo dije ‘vamos’, además, esto es a la espera de que Claudia vuelva pronto, así que buscaré hacerlo lo mejor posible”. Desde esta semana podría unirse al programa y aclaró que “todavía no he conversado con las chiquillas (panelistas), pero espero que hagamos buenas migas y que nos llevemos muy bien, lo cual estoy segura de que así va a ser, estoy ansiosa de partir luego”, cerró la animadora radial.