Fran Conserva hermana de la animadora Claudia Conserva entrega detalles del documental "Brava" que registra el delicado estado de salud de la ex Milf.

La presentadora de televisión Claudia Conserva lleva nueve meses tratándose un cáncer de mama, y debido a su constante lucha con la enfermedad decidió registrar este duro proceso de manera casera con su celular, todo este material audiovisual finalmente se convertirá en un documental titulado “Brava” el cuál será exhibido por las pantallas de TVN.

La animadora de las Milf comentó en su Instagram los detalles del documental “decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias ante esta enfermedad. Este documental se llama "Brava”. Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”. finalizó Conserva.

Fran Conserva habla sobre el documental "Brava"

El pasado lunes durante el programa “Milf” de TV+, la hermana de Claudia Conserva comentó algunos detalles del documental que registra el duro tratamiento contra el cáncer que ha tenido que pasar ella y toda su familia. “Igual, no quiero hablar antes que ella, siento que ella tiene que dar sus motivos, sus razones. Yo sólo puedo decirles, desde mi vereda, que estoy bastante involucrada en el proyecto”, comentó Fran, quien asumió labores tras de cámara durante este registro.

Además señaló que “la grabé, edité, y solo decir que no pretende ser un informativo para la gente con cáncer ni nada. Es un registro muy honesto”, complementando que al mismo tiempo en que aseguró que la idea vino desde la misma Claudia. “Ella empezó a grabar antes. No teníamos ninguna garantía si Claudia salía viva o no de esto. Grabamos con su salud muy en contra… Fue un proceso donde se desprendió como de toda la vanidad, y se mostró tal cual es”, explica Fran.

“Desde mi punto de vista, que conozco el material, es interesante verlo. A ratos muy crudo, a ratos lidiando con un humor de hermanas, a veces negro, a veces blanco. Llantos, risas… Fue como una montaña rusa”, comentaba la hermana de la animadora. “Siento que mucha gente se va a sentir identificada, porque como que nadie se muestra en las malas, dejando atrás el ego. En el fondo, es el desastre que queda familiarmente, porque (el cáncer) no afecta solo a una persona. Sólo puedo decir que es un material precioso, honesto, hecho con mucho amor”, finalizó en el programa de televisión.