"Ya no me sentía cómoda": Yazmín Vásquez es la segunda baja en "MILF" en menos de una semana

La tarde de este miércoles el programa sufrió una segunda baja en menos de una semana, tras la salida de Renata Bravo. Eso sí, a Yazmín Vásquez la despidieron en pantalla con bombos y platillos a diferencia de su compañera que se despidió la semana pasada del espacio.

El programa encabezado por Claudia Conserva dijo adiós a su compañera con un emotivo momento en el que incluso hubo lágrimas de parte de Vásquez.

"Me quiero quedar solo con los lindos momentos, yo lo he pasado increíble en el programa, pero soy un persona transparente y ya no me sentía cómoda. Las cosas que pasan en 'MILF', quedan en 'MILF'", comentó Yaz al aire.

Ante ello, Conserva reaccionó indicando que "tu decisión de dejar Milf me toma por sorpresa. Estás desde el comienzo del programa y tenía la intención de seguir juntas hasta el final".

Posteriormente, la misma Yaz se refirió a su salida en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen con el mensaje que en parte decía "cuando es hora de un cambio, el universo va a ponértelo tan incómodo que no te dejará otra opción".

Acompañando la captura, también resaltó que "soy así, no hay mas que esto, ustedes me Conocen tal cual soy, nunca he tratado de mostrar algo distinto, soy honesta y voy siempre de frente".

"Muchas gracias hijos míos y espero que este sea el nuevo medio por el cual podamos comunicarnos hasta nuevo aviso! Los leo y los quiero!", sentenció.

El golpe es duro, porque Yazmín Vásquez formaba parte del trío original que impulsó el programa, junto a Claudia Conserva y Maly Jorquiera. Maly partió en 2019 a Canal 13, donde ahora continúa encabezando el programa "Sigamos de Largo".

En ese momento fue reemplazada por Bravo, quien abandonó el programa la semana pasada, supuestamente después de tener un fuerte conflicto con Conserva, quien ahora quedó a cargo de la producción de TV+ acompañada de su hermana Francesca y Berta Lasala.