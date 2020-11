"¡No lo puedo creer!": Público de "Me Late" reacciona indignado por despido de Cecilia Gutiérrez

La tarde de este martes se supo que la periodista Cecilia Gutiérrez fue sorpresivamente despedida de "Me Late", sin oportunidad de despedirse en pantalla.

Más tarde y antes que terminara el capítulo de hoy, fue el mismo animador y productor ejecutivo del espacio de TV+, Daniel "Huevo" Fuenzalida, quien se adjudicó la decisión de sacar del panel a Gutiérrez, argumentando que Cecilia "estaba emprendiendo en su nicho que es el internet", en referencia al programa que hace en conjunto con Sergio Rojas en Instagram y que bautizaron como "Primer Plano del Pueblo".

Poco después de que se Cecilia revelara su salida del programa por medio de su Instagram y que Fuenzalida entregara su versión del suceso, el público comenzó a reaccionar indignado ante el programa.

Miles de publicaciones cuestionando la decisión llevaron a que el hashtag #MeLateEnTVmas se elevara entre los temas más comentados de Twitter. Estas fueron algunas de las publicaciones:

El huevo debería hacer un programa de relaciones públicas no de farándula ya que nunca quiere quedar mal #MeLateEnTVMas

Después que te obligaron recién hablas @exhuevo te pasaste por esto este Señor Fuenzalida no le va bien por poco honesto ������ parece este canal @tvmas_tv Es de los Conserva y censuran ! Mafiosa Claudia conserva y marido �� @tocshowtvmas @milftvmas #CompaniaTvMas #MeLateEnTVmas

Bien Sergio. Buena tu aclaración porque el pantalonudo del Huevo dejaba la idea de que Cecilia había renunciado. Que pena su falta de hombría. Por eso no es más de lo que es. #melateentvmas

#MeLateEnTVmas al Fuenzalida se le aconcharon los meados porque la Cecilia descubría los trapos sucios de sus amigos de la tele y hoy por ti mañana por mi. Entonces no hables qué hay un nuevo Chile si pretendes seguir escondiendo la verdad de los rostros

A ella la echaste no esta emprendiendo #MeLateEnTVmas te cocinaste huevo frito no esperaba nada de ti y aún así nos decepcionas

Qué dijo Cecilia Gtez q le costó el puesto? Por favor q alguien me cuente.... #MeLateEnTVmas

No puedo creer que la Cecy no va más. Y dejan al Manu chupamedias??? Huevoooo la Cecy debe volver, era la parte inteligente del programa. #MeLateEnTVmas

Parece que hay algo que no les queda claro en #MeLateEnTVmas los programas son levantados por el público y si las decisiones que se toman afectan al público, lo terminan perdiendo, pierden credibilidad y objetividad

#MeLateEnTVmas Huevo...porque no hablas de las Milf.??...renunciaron las 2 compañeras de Claudia Conserva en una semana...o te censuran en tu canal?...asi dejas un rato de hablar de Pamela Diaz y su pololo..o de la Fran.. aburres con los mismos temas

#MeLateEnTVmas murió me late

¿Qué onda el Huevo? Admitió ser el, como productor, quien decidió despedir a Cecilia G. Su amigo, Sergio Rojas, sin embargo, no vio para nada afectado su puesto de trabajo. Así con el amiguismo, machismo y el ponerse territorial en TV. #CompañiaTvMas #melateentvmas @MeLateTV

Una explicación como mínimo a nosotros los telespectadores del despido de @cecigutierrez , o La conserva no les dio permiso para hacerlo, transparencia ! Yo no veo más este programa ni lo comentaré , que les valla como el hoyo �� #melateentvmas

Te pasaste @danielexhuevo !!!... quien te vió y kien te ve, a ti k no t pescaban antes, ahora t das el gusto y lujo de ser tu el k despide a una gran profesional. Tb no entiendo x k te haces llamar “ex huevo”, te averguenza acaso tu pasado y reniegas d el???...�� #MeLateEnTVmas

#MeLateEnTVmas Cecilia Gutiérrez tiene que despedirse en Instagram porque no le dieron pantalla porque le tienen miedo a la verdad. Cobardía del animador y del canal, si las embarradas las hacen otros: Núñez, Canadá, Onetto etcétera

Encuentro muy triste lo que han hecho con Cecilia, si tengo duda de que si ella tenía un contrato de exclusividad, porque el viernes creo salió en el mucho gusto directo desde Miami, me pareció raro igual, no se si correspondía hacer eso... �� #MeLateEnTVmas

#melateentvmas me gustaba el programa no me lo perdía con repetición incluida..te equivocaste @danielexhuevo se notó el privilegio de Sergio y su paterismo,, un buen jefe despide a todos los involucrados...mal EXHUEVO