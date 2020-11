Sergio Rojas desestima influencia del machismo en despido de Cecilia Gutiérrez de "Me Late"

Sergio Rojas añadió una nueva arista a lo que ha sido el tema de la semana en el mundo de la televisión: el despido de Cecilia Gutiérrez del panel de "Me Late". El periodista desestimó que un machismo implícito en la producción del programa haya sido una de las causantes de la decisión que tomó Daniel Fuenzalida.

En una publicación en Instagram que hizo Rojas la mañana de este jueves, indicó que "quiero aclarar algunas cosas que creo importante por Santa Sara y porque así lo siento. Lamento la salida de la Ceci con quien seguiremos juntos en PPP, su salida no tiene que ver con ser mujer".

Algo que luego complementó reflexionando que "es como que me sacaran y yo dijera que están atacando al mundo gay... no mezclemos las aguas".

"A Daniel no le gusta el PPP y dio sus razones en LUN y Glamorama. Me parece muy bien que no estemos de acuerdo pero no que nos escupamos en la cara, me parece bien discutir pero no patearnos en el suelo, me parece bien decir la cagó pero no decir lo que no es", sostuvo el compañero de Gutiérrez en el "Primer Plano del Pueblo".

Sergio Rojas en el set de "Me Late", que algunas vez compartió con Cecilia Gutiérrez.

Rojas posteriormente da un giro conciliador para sopesar el terremoto ocurrido esta semana en el espacio de TV+, a pesar de que tuvo una indignada reacción de parte del público.

"Si hay algo que me enseñó la vida cuando mi hermana partió es que debemos vivir, amarnos, pelear por lo que creemos pero sin desear el mal al otro... Esas odiosidades no me gustan porque hacen daño y lo menos que debemos querer es eso. Amo las discusiones, peleas, encuentros", amplió Sergio sobre su percepción.

Y recalcó que "me gusta cuando mi torrente sanguíneo se acelera pero sin maldad hacia el otro. Leí comentarios con violencia y desamor y eso no me gusta... si vamos a luchar por algo debe ser con verdad pero jamás carente de amor porque nuestros corazones se opacaran y yo voy por la vida gritando a brishhhhaaaarrrrr!!!!!".

Sergio Rojas ahora continúa con su participación cada tarde en "Me Late" y también seguirá adelante con la instancia que ha cultivado junto a la misma Cecilia Gutiérrez, tal como ya había sido confirmado.