La última vez que se vieron fue en tribunales: Pamela Díaz se encuentra frente a frente con Sergio Rojas

La fiera ingresó a trabajar al programa de TV+, su nueva casa televisiva, luego que su contrato en CHV no fuera renovado, y en su primer día debió encontrarse con uno de los rostros faranduleros con el que se vio involucrado en una seria polémica que incluso termino en tribunales.

Pamela comenzó muy contenta el programa señalando que "estoy tan orgullosa de estar en el único programa que queda de farándula, ahora van a llegar muchos si, nos van a competir" luego añadió que "lo vamos a pasar muy bien... yo creo que siempre hice farándula. Yo creo que cuando estaba con la Paty y el José Miguel Viñuela, en ‘Mucho Gusto’, se hacía farándula. Y era divertida, no era tan grave”

Luego le preguntaron por Sergio Rojas, quien no estaba en el panel, a lo que la fuera contesto que él podría verse más incomodo ante su llegada.

Daniel Huevo Fuenzalida le preguntó si es que la última vez que se vieron fue en tribunales y si es verdad que Rojas le pidió disculpas. Recordemos que ambos se vieron enfrentados antes los medios el año 2013 luego que el ex panelista del Primer Plano del Pueblo señalará que la madre de Díaz ejerció la prostitución, razón por la cual la animadora interpuso una querella por injurias y calumnias. Además llegaron a las manos, donde Rojas acusó públicamente a Pamela de agredirlo.

"Es verdad me pidió disculpas, pero no se las acepte, porque no le creí" indicó la modelo

¿Nunca ha limado asperezas con Sergio? consultó el animador del espacio, a lo que Díaz dijo "no. y difícil que la limemos, menos en un programa".

En ese momento Sergio Rojas hace la entrada al panel y se encuentra nuevamente con La Fiera. Fuenzalida le pregunta a la ex Pareja Perfecta si es que le gusta el nuevo look de rojas, a lo que la polola de Jean Phillipe responde "es que a mi él no me agrada mucho, yo no estoy jugando, si a mi el no me agrada".

Luego indicó que a ella le preguntaron si quería que el opinologo estuviera presente en el set, a lo que ella señaló que no le importaba: Dije que me daba lo mismo que esté. ¿por que te haces el simpático si tu nunca has sido simpático?

A lo que rojas respondió que el es otra persona ahora, agregando que "además más que acercarme a ti, me quiero acerca a tu pololo" generando la risa de los presentes.