"Conmigo no te metai, hue**": Revelan rabioso audio que "Luli" le envió a Sergio Rojas

Nicole "Luli" Moreno reapareció en el foco de los medios después de protagonizar un confuso incidente en un servicentro de Las Condes y exponer la violencia que experimentó en la relación que tuvo con su ex pareja, el instructor de zumba Rodrigo Rocco. Pero ahora además quedó expuesto el iracundo audio que la modelo fit le envió al periodista de "Me Late", Sergio Rojas, tras hablar de ella en el programa de TV+.

Quien dejó caer la bomba fue @realityculiao, la cuenta de Instagram que a diario reporta los más diversos entretelones de la farándula chilena, al publicar el archivo en su perfil, resaltando que se trata de un material "posterior al escándalo ocurrido en el Servicentro hace algunas noches atrás, en donde se comentó en el programa @melatetv donde el periodista es panelista".

"Voh, creí que vivo de ti, anda... Oye, instrúyete. Instrúyete, por favor. Porque dejas el periodismo como la basura. Como la mier** que valen algunos de ustedes. Si estudiaste para hablar de mí, qué pooobre tu vida. Wow! Por qué perdiste el tiempo en la universidad, para hablar de mí? ¿Quién soy yo?", se escucha decir a Moreno en el audio.

Antes de que se acabe el audio, Luli arremete nuevamente: "Conmigo no te metai, hueón. Conmigo no te metai. No es mi culpa que todavía vivai en el lugar que vivai y seai un resentido social. Porque la gente no es así como voh. Aprende tus valores. Conmigo no te metas. ¿OK? ¡Lo hiciste durante 15 años de mi carrera!".