Luli recuerda hilarante anécdota tras pedida de matrimonio: "¡Pero cómo no me dice antes!”

La modelo fitness y ex chica reality Nicole "Luli" Moreno estuvo presente en el programa de conversación que conduce Julio César Rodríguez "Pero con Respeto", en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral.

En ese contexto, la participante de El Discípulo del Chef reveló que estuvo a punto de comprometerse, pero algo salió mal.

Luli reveló que su pareja de ese entonces la llevó a un restaurante y al más puro estilo de las películas románticas de Hollywood no encontró nada mejor que poner la argolla dentro de la copa, pero lamentablemente para él no sucedió como imaginaba.

“Una copa de champán y el anillo estaba por acá, pero yo ni siquiera había cachado. No me lo imaginaba, nada”, comentó Moreno.

Señaló que ocurrió la situación menos esperaba. “de repente casi me trago el anillo. ¡Pero cómo no me dice antes!”.

En el espacio la modelo también se refirió a la llegada de fitness a su vida. “Para mí el fitness fue mi refugio. Estaba viviendo un momento complejo y necesitaba metas en mi vida, necesitaba algo que fuera más difícil, por así llamarlo que algo material o algún proyecto, señaló la joven.