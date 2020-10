Daniela Aránguiz en picada contra Sergio Rojas: “A mí me pagan en un programa lo que tú ganas en 5 años

Daniela Aránguiz y Sergio Rojas se enfrascaron en una discusión que poco a poco fue escalando y se transformó en una polémica de aquellas. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Jorge Valdivia dio a conocer su versión de los hechos luego de encarar al periodista por los dichos emitidos durante el programa “Me Late” de TV +.

Según la ex Mekano, el panelista de este espacio la tildó de interesada por supuestamente “aceptar un auto por cada infidelidad que sufrió por parte del futbolista”, y por ende pasar a llevar su honra como mujer.

"Anoche, tuve la mala suerte de estar haciendo zapping y ver a Sergio Rojas hablando muy mal de mí. Diciendo que yo era una interesada, que podía poner una automotora de tantos perdonazos que había hecho (...) A mí no me interesa que el día de mañana mi hija vea que su mamá no se defiende. Le hablé a este señor para aclarar”, inició contando.

“En toda la conversación le dije que estábamos hablando off the record (concepto que se utiliza en el periodismo para asegurar que la información discutida en una entrevista o conversación sea confidencial). Y le digo que se haga cargo de lo que escribió", agregó.

Sin embargo, la emprendedora se atrevió a publicar capturas del chat vía stories donde se puede leer algunas de las frases que le respondió al comunicador. "Me denigras como mujer" y "Las mujeres nos aburrimos que nos humille gente como tú" son algunas de sus réplicas.

"Yo no debería estar haciendo esto, pero lo hago porque las mujeres nos aburrimos de quedarnos calladas. Es verdad que yo le dije que ganaba mejor que él, porque él no tiene porqué asumir lo que yo gano o que necesito de alguien para comprarme mis propias cosas", concluyó.

La respuesta de Sergio Rojas



Tras el descargo de Aránguiz, el periodista compartió un potente mensaje en redes sociales donde dejó en evidencia que fue menospreciado durante la discusión.

“Sergio, a mí en un programa me pagan lo que tú ganas en 5 años”, fue uno de los comentarios que le hizo la chilena.

“Ayer pueden creer que una famosilla con pura cara de cuica me dijo yo gano en un programa lo que tú ganas en 5 años!!!! Y saben que eso me hizo sentir tan orgulloso porque todo lo que tengo me lo he ganado a pulso, poniendo juegos inflables, vendiendo y cobrando puerta a puerta, entregando amonios, tomando una mopa o una escoba si debo hacerlo... reflexioné y di gracias por ganarme en esos 5 años la plata que ella en 1 día porque mi honra no tiene valor... “, escribio.

“Justamente por este tipo de diferencias es que estamos peleando, porque no puede ser que personas se arrojen en una burbuja, mirando con desdén el trabajo de otros y que más encima luego se jacten solo para la tele diciendo apruebo!!!! Chile no puede ser el mismo de antes por comentarios como este creo en una nueva TV con gente real que sepa y conozca el país donde vive... porque las burbujas tarde o temprano se revientan y es ahí donde deberán estrellarse con la realidad de todos nosotros!!!!! He dicho ahhh y gracias mamá por los valores que me entregaste”, añadió.