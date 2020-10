Daniela Aránguiz recuerda doloroso episodio: Supo de infidelidad cuando estaba con su hijo en la clínica

La ex chica Mekano Daniela Aránguiz tuvo una sincera conversación con Jordi Castell que se relajó al punto de recordar uno de los momentos más dolorosos que ha sufrido en su vida.

El episodio se dio una noche de 2011, cuando la relación con su esposo el futbolista Jorge "Mago" Valdivia no se encontraba en los mejores términos y además se encontraba haciéndole compañía a su hijo que permanecía internado en una clínica.

"Nacho Gutiérrez habló conmigo por teléfono en un momento que yo creo que nunca había estado tan mal en mi vida y por eso le tengo tanto cariño. Quizás él no lo sepa, pero él a mí me apoyó, o yo sentí que me apapachó en un momento que yo estaba muy mal, muy mal", partió explicando en el diálogo con Castell.

Así fue que el intercambio se condujo al relato de un suceso que se dio "hace muchos años. Me acuerdo que mi hijo tenía un año y tuvo una enfermedad que es heavy, que se llama adenoflegmón, y estaba hospitalizado con esta infección a los adenoides".

Daniela Aránguiz y Jorge "Mago" Valdivia cuentan más de una década casados.

"Yo pasé la Navidad con él en la clínica y todo, estaba muy mal por mi hijo. Lo veo y el suero, la cuestión, conectado a no sé qué, una guagua de un año, y estoy viendo tele y sale una niña hablando que me habían sido infiel con esta niñita, la Alvarado, en Primer Plano. Te estoy hablando de esos años", lanzó la pareja de Valdivia.

El incidente al que Aránguiz hace referencia se conoció después de que Angie Alvarado acudió al extinto programa de Chilevisión, donde contó que se había encontrado con el futbolista en la discoteque Bar 89, tras lo que posteriormente se dieron cita en una estación de servicio, donde se dieron abrazos y se besaron.

Aránguiz ahora contó que "estaba el Nacho ahí (en el estudio) y yo quedé en shock porque me estaba enterando de una webada por televisión y mi hijo así, y yo viendo la tele y te juro que quedé en shock. Y llamo al Nacho (entonces coanimador de Primer Plano), porque tengo los teléfonos de todos, y lo llamo en comerciales y le digo 'dime que esta weá es mentira'".

Angie Alvarado, la mujer de la discordia en el recuerdo de Daniela Aránguiz.

"Y me dice 'Dani, pucha, no sé, blah, blah, blah', y me pongo a llorar con él. Yo creo que nunca había llorado tanto con alguien como lloré con Nacho Gutiérrez", confesó.

La madre de los hijos de Valdivia aseguró que entonces "lloraba, lloraba y lloraba, y él me dijo tantas cosas lindas que me sentí querida y muy apoyada en ese momento".

"Obviamente que se dio vuelta todo esto y empezó todo el panel a tirar para mi lado. Y siempre he tenido eso en mi corazón y se lo agradezco mucho, porque yo lo estaba pasando pésimo", concluyó.