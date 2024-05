El deportista Claudio Valdivia se refirió a la compleja relación que tiene con su ex pareja y madre de su hijo, Sabrina Sosa. En el nuevo capítulo del reality ¿Ganar o Servir?, el hermano de Jorge Valdivia señaló que no debe dinero de la pensión de alimentos, como lo acusan.

Asimismo, mientras conversaba con Pangal, Valdivia arremetió contra la modelo argentina por los dichos en su contra en un programa de televisión.

Claudio Valdivia y la tensa relación con su ex pareja

Pangal le preguntó a su ex compañero de Año 0 en que sector vive, en donde Valdivia reveló que su hogar es un departamento de 40 metros cuadrados. “La gente no sabe esa hue…, la mayoría de la gente cree que yo vivo de mi hermano”, comentó

Tras esto, su compañero le preguntó: “¿Si vivieras en una hue… más grande no te alcanza para la pensión?”, a lo que Claudio respondió que no. “Ni cagando (sic). Esa hueá (la pensión) está legalizada, está todo legalizado, yo no tengo cómo tener una deuda, porque tú cuando tienes una deuda de pensión aparece en el registro, y tú no puedes salir del país”.

“No puedes salir del país, no puedes ingresar a los estadios, no puedes hacer un montón de cosas. Yo no tengo deudas, pero tampoco salgo a aclarar acusaciones graves como la que hizo ella. Pero cuando se prende una cámara, llora“, agregó.

A finales del 2023, la panelista de TV reveló que llevaba una dura disputa con Claudio debido a la deuda de pensión de alimentos. “Desde que salió el tema a la luz no ha pagado. Paga un mes y seis no, es muy intermitente”.

El participante de ¿Ganar o Servir? se refirió a la vez que su ex pareja asistió a un programa de televisión en donde le preguntaron por su calidad como padre. “Le preguntan en ese programa de televisión cómo era yo como papá, y ella dice así, fría, de hierro, ‘prefiero no contestar”“.

“¿Ahí cómo quedo yo? Como las huea… Entonces, el compadre que le hace la pregunta le vuelve a consultar: ‘Mira, con lo que estás diciendo, finalmente estás dejando entrever que Claudio es mal papá’, y va de vuelta y dice ‘Prefiero no contestar’. Yo que trabajo con niños, era un papito corazón“, explicó.

Pangal entregó su opinión señalando que seguramente Sosa lo hizo para hacer noticia. “se hablara del tema y tuviera protagonismo”, a lo que Claudio agregó: “A mí me dejó mal, me dejó pésimo“.