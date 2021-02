Sabrina Sosa confirma en Instagram el término de su relación con Claudio Valdivia

Una de las parejas más queridas de la farándula nacional confirmó oficialmente su separación. La noticia se da luego de que la conductora de Estilo Chic respondiera un comentario que le dejo una de sus seguidoras en Instagram en donde le preguntaba por el estado de su relación con Claudio Valdivia.

La modelo publica regularmente en redes sociales en donde tiene más de 657 mil seguidores, sin embargo, lo que llamo la atención de sus seguidores es que hace bastante tiempo no compartía fotos con Valdivia y que tampoco se hacía presente en los comentarios o en las etiquetas de las publicaciones.

Sus fanáticos no tardaron en preguntarle a la modelo si la pareja todavía estaba junta. "Y Valdivia? Nunca sale en tus fotos. No están juntos?", preguntó una de sus seguidoras, a lo que Sabrina respondió "No, bella". Otra usuaria también le preguntó "Siempre se te ve solita con hijo, ya no estás con tu pareja? a lo que nuevamente Sosa respondió "No, ya no". Confirmando el fin de su relación con el hermano de Jorge "Mago" Valdivia.

La modelo no ha comentado nada más al respecto, ni ha entregado detalles de cuando se produjo el fin de la relación, tampoco lo ha hecho Claudio Valdivia,