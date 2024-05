No queda nada para el regreso de City Sessions, la destacada serie de conciertos en vivo de Amazon Music, la cual comenzará su nueva temporada con una íntima actuación en vivo de Kings of Leon desde Nashville.

En las próximas semanas, se anunciarán más conciertos de City Sessions a medida que la serie se expanda internacionalmente a América Latina y Europa.

Amazon Music anunció recientemente que Kings of Leon, ganador de múltiples discos de platino y premios Grammy, iniciará la nueva temporada de City Sessions con un especial concierto en vivo desde Copperline Ranch en Nashville, justo antes del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, “Can We Please Have Fun”, el 10 de mayo bajo Capitol Records.

¿Cuándo es y dónde ver?

El 9 de mayo a las 6 p.m. PT (21:00 horas Chile) marca el regreso de City Sessions, la destacada serie de conciertos en vivo de Amazon Music, con una íntima actuación en vivo de Kings of Leon desde Nashville, disponible en el canal de Amazon Music en Twitch y Prime Video.

City Sessiones de Amazon Music

Este espectáculo de City Sessions representa un “regreso a casa” para Kings of Leon, ya que su nuevo álbum se grabó en el estudio Dark Horse en su ciudad natal de Nashville.

El álbum, producido con el nuevo colaborador Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine), muestra un nuevo lado del grupo, manteniendo sus raíces mientras exploran nuevas direcciones.

El concierto en City Sessions ofrecerá a los fans una mirada poco común a uno de los grupos de rock más importantes de la era actual, siendo sinceros frente a sus seguidores y familiares.

Como parte de su participación en City Sessions, Kings of Leon también ofrecerá una entrevista íntima para hablar sobre la inspiración detrás de su nuevo álbum, su carrera ascendente y más.

La última temporada incluyó artistas como RAYE, Noah Khan, Hozier y Snoop Dogg, y próximamente se anunciarán más presentaciones.

Los fans que no puedan ver los conciertos en vivo podrán ver repeticiones on-demand a través de Prime Video.

Actualmente, los clientes pueden disfrutar del episodio piloto de City Sessions con The Black Crowes desde el Music Hall de Williamsburg en Brooklyn, que documenta el lanzamiento de “Happiness Bastards”, el primer álbum de The Black Crowes en 15 años.

Además de su participación en City Sessions, Kings of Leon emprenderá una gira mundial en 2024, comenzando en Norteamérica el 14 de agosto y pasando por 26 ciudades de EE. UU. y Canadá.

También tendrán una gira internacional con un evento principal en BST Hyde Park en Londres el 30 de junio.