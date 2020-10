Ex esposa de Iván Núñez: "Será padre con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio"

Después de que este jueves se reveló que Iván Nuñez será padre por sexta vez tras una supuesta infidelidad, durante la jornada del viernes habló la ex esposa del periodista de TVN, Marlene de la Fuente y aseguró que prácticamente "se enteraron por la prensa" de la noticia.

De la Fuente conversó con Glamorama para indicar que "estoy ahora precisamente en un tema muy muy complicado, porque tanto yo como mis hijos, mis cuatro niños, nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet".

Entonces, pasó a revelar la verdadera razón por la que se separó de Núñez: "Ha sido muy crítico, nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio. Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con sicólogo y siquiatra".

De la Fuente hace referencia a la joven brasilera de 27 años que es la actual pareja del conductor de "24 Horas Central".

Marlene de la Fuente junto a Iván Núñez, su ex esposo, en una Gala de Viña.

"Hemos vivido temas muy complicados con mis hijos, Iván no los ha visto desde ese entonces, he estado yo a cargo 100%. Y ahora se acaban de enterar de que el padre, el que estuvo casado conmigo 20 años y que tenemos cuatro hijos en común, con la misma chica ahora va a ser papá y todavía no tiene un vínculo con sus propios hijos", acusó en sus declaraciones.

De la Fuente aseguró que tendrá que recurrir a médicos para tratar a sus hijos tras el impacto que les provocó esta noticia, sobre todo para "poder estabilizarlos nuevamente".

Así mismo recalcó que "he tratado de manejarlo lo mejor posible como madre, pero creo que Iván no ha sabido manejarlo como padre".

Y recalcó que "esto ha sido un golpe tremendo nuevamente para mis cuatro niños".