"Cree que esto es una teleserie mediocre": Ex esposa de Iván Núñez arremete contra la actual pareja del periodista

La ex esposa de Iván Núñez, Marlene de la Fuente, no deja ir la polémica y ahora volvió a arremeter contra la actual pareja del periodista, Thais Jordao, a propósito de que la brasilera hizo una extensa publicación en redes sociales en su contra y en contra de la periodista Cecilia Gutiérrez.

Ahora en su propio Instagram, De la Fuente publicó un extenso mensaje en el que partió indicando que "el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron".

"Mis informes originales entregados por identidades certificadas que por lo demás son privados, y están en manos de las personas adecuadas. No los expondré(los originales y no insinuando fotos en RR.SS), ni tampoco contestaré a las habladurías, murmuraciones y líos de esta persona que quiere usufructuar de este árbol que nunca sembró. (Mi familia... mis niños y yo)".

"No permitiré que sigan dañando a mis 4 niños menores, más aún cuando la preocupación de su felicidad y estabilidad emocional recae SOLO EN MÍ. Si no he dicho ni una palabra es por respeto al padre de mis niños y en especial a mis 4 inocentes enanitos", advirtió también.

Luego, pone en relevancia que "el que quiera exponerse con temas que no le competen verán ellos... ahora con mis hijos no se metan porque la situación puede cambiar. Y ahí es sin llorar de verdad!".

"Mil disculpas mis querid@s amig@s pero ya era necesario expresar mí sentido... hay personas inmaduras que creen que esto es una teleserie mediocre y de mal gusto".

"Paremos la bajeza que puede producir la desesperación por figurar... ya bastante han sufrido los chicos como para seguir inventando y especulando habladurías", zanjó Marlene.