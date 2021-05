Revive el escándalo: ¿Qué pasó entre la nueva pareja y la ex esposa de Iván Nuñez?

Cuando ya parecía un escándalo añejo y olvidado, las protagonistas colaterales de la escandalosa separación de Iván Nuñez revivieron el conflicto. La nueva pareja del periodista, Thais Jordão, y la ex esposa del rostro de TVN, Marlene de la Fuente, se trenzaron en una nueva batalla de declaraciones cruzadas a través de sus cuentas de Instagram, sacando a la luz un nuevo capítulo de la teleserie.

Todo partió después de que la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez abrió su caja de preguntas y respondió a la interrogante de un usuario de Instagram sobre Núñez, asegurando que era cierto que la figura de las noticias del canal estatal engañó a su esposa y se "quedó con una brasileña".

Entonces vino el desahogo que hizo Jordão a través de su propia cuenta en la red social, donde por medio de una serie de historias indicó que "como las personas nunca me van a dejar tranquila creo que tengo algo para hablar y que no lo hice antes por respeto a las personas, pero me cansé de los acosos cibernéticos casi que a diario, principalmente cuando escriben cosas que no son ciertas".

"Me va a costar mi relación porque 'él' (Núñez) no está de acuerdo que yo lo haga, pero no voy a aceptar eso", le dejó saber también a sus seguidores.

Thais aseguró que regularmente está recibiendo mensajes de odio en sus redes sociales, donde se le impugna el quiebre matrimonial, además de "destruir una familia", textos que le atribuye a una persona que crea perfiles falsos para constantemente molestarla.

"No lo hice antes por respeto a mi pareja y a todos sus hijos y eso no ha cambiado. Pero ahora debo respeto a mi hijo y un día él tendrá internet y va a mirar lo que hicieron y, además de eso, esa persona no me deja en paz, si ella me dejara tranquila no haría nada", postuló, comenzando a hacer referencias a De la Fuente.

Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad para disparar contra la periodista Cecilia Gutiérrez, a quien condenó por "escuchar solo un lado de la historia".

"Cuando ella hizo todo el show de filtrar cosas de la demanda de familia, que es secreto de justicia, para esa pseudo periodista que ni llamó a las otras partes para confirmar si era cierto las cosas que habló y después dijo que supo por la prensa", resaltó Jordao.

Eso para Lugo recalcar: "ahí ya es una contradicción porque esa farandulera habla con todas las letras que la ex señora no está mintiendo y que supo de mi embarazo por la audiencia y después habla que supo a la Bachelet. Mentirosa nata".

Lo de Jordão no concluyó ahí, porque también tuvo energía para referirse al hecho de que Marlene de la Fuente aseguró recibir videos íntimos de la brasileña y el comunicador, y que esto habría sido lo que finalmente detonó el quiebre en el matrimonio. Sin embargo, Thais apuntó que los peritajes apuntaron a lo contrario: tales grabaciones nunca existieron e incluso la fecha del video no coincide con el momento en que se conocieron.

Thais Jordão apuntó a un supuesto conflicto de interés por parte de la ex señora del periodista, algo que le provocó consecuencias negativas en su embarazo, como una parálisis facial ligada al estrés detonado por estos problemas, a lo que se suman sangramientos durante el periodo de gestación.

Jordão insistió en que "lo amo (a Iván Núñez), es lo más bello que pasó en mi vida. Pero cuando nos empezamos a conocer y yo supe que él tenía una ex mujer que hacía cosas raras, yo dije que no entraría en esa pelea (...) y acá estoy yo dando la pelea".

"Si la pelea fuera de los dos yo me quedaría calladita, porque no es una carga que me corresponde y ella cometió el error de ponerme en eso y sabes bien que yo no soy el motivo de la separación", sentenció categórica.

La reacción de Cecilia Gutiérrez ante las declaraciones de la actual pareja de Iván Núñez, Thais Jordão



La primera que se sintió aludida con las declaraciones de Jordão fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien decidió responderle por la misma vía a la pareja de Iván Núñez.

"Suelo no contestar los ataques básicos y sin argumentos, porque me da lata, pero le quiero aclarar a la señorita Thais Jordão algunas cosas: Nunca dudé de la paternidad de su hijo, que por favor muestre las imágenes de eso si así fuera. De hecho, fue al contrario, siempre dije que Iván sería padre otra vez", aclaró la ahora panelista de Zona de Estrellas.

Y también espetó que "no me dedico a juzgar la apariencia de la gente", a propósito de que "tratar de vieja o fea a la gente lo hace ella y la entiendo, cuando no se tiene vocabulario o argumentos, hay que recurrir a descalificaciones".

"Por último, tal como ella dice, expuse datos que estaban en un proceso judicial. Ojalá, esto sí lo entienda y no todo al revés, como expuso en sus historias. Lo que también entiendo, porque como pude leer, no maneja bien el idioma", remató Gutiérrez.

La respuesta de la ex esposa de Iván Núñez, Marlene de la Fuente, a la actual pareja del periodista, Thais Jordão



Pero la respuesta de la ex esposa de Iván Núñez, Marlene de la Fuente, fue más contundente y rimbombante, al sumarse a la transmisión en vivo del programa que todos los domingos hacen Sergio Rojas y Hugo Valencia en Instagram, Que te lo digo, para aclarar lo que la brasileña había sostenido.

En el espacio, De la Fuente sostuvo que aún no entiende "qué es lo que le pasó", recalcando además que "es muy grave que esta lola esté hablando cosas. Es extremadamente grave, porque ella hace énfasis en muchas cosas".

"Me dijeron que dijo cosas de mi hija, hizo énfasis de que yo estaba esperando a mi ex marido en traje de baño. Yo quiero decirles que puse una denuncia de protección para que mi ex marido no tuviera acceso a acercarme a mí. Eso está en tribunales. Por lo tanto, es imposible que yo me haya puesto eso para seducir a mi ex marido", reveló Marlene.

A eso sumó que "esta chica dice algo de que con una pistola, que salí con ropa interior. Evidentemente voy a tener que hacer una demanda a ella que no me gustaría. Igual es una mamá que tiene un bebé pequeño. Yo vengo de vuelta muchas veces más, tengo 46 años felices".

"Es lamentable que una persona se jacte así de otra y hablando de mis hijos. Es muy doloroso, porque a mí, como madre, me ha costado sacar adelante a mis hijos", aseguró.

Marlene también aseguró que le envió un mensaje a Thais Jordão, para comentarle que está abierta a entender qué fue lo que le molestó, pero que no tolerará este trato.

"Ella habló de mi hija y ahí cometió un grave error... esto no es una amenaza. Yo voy a ir donde tengo que ir, con mis abogado, y le voy a decir que esta señorita, que por favor me deje tranquila a mí y a mis hijos, porque yo no tengo nada qué ver. A menos que haya pruebas y si hay pruebas, tirémoslas. Pero no nos volvamos locas y subamos historias al lote", puntualizó.

Revisa la declaración completa de Marlene de la Fuente en Que Te lo Digo, a continuación:

La actual pareja de Iván Núñez, Thais Jordão, busca zanjar la nueva polémica con Cecilia Gutiérrez y Marlene de la Fuente

Después del escándalo y el revuelo que provocó el arrebato de Thais Jordão, la misma brasilera salió a poner paños fríos al asunto, con una nueva declaración a través de sus historias en Instagram.

"Para que termine esta historia y después de eso no diré nada más, aunque continúen con eso", fueron las palabras que abrieron el mensaje, que a diferencia de lo anterior ocupó sólo una historia.

Así se volvó a recalcar que: "No le robé a mi esposo y después culpé a otra mujer del final de mi matrimonio; no lo hago y no haré la alienación parental; calumnias y difamación y acoso cibernético".

"Hablen lo que quieran de mí, pero no soy criminosa. No hablo de bondad frente a las cámaras y detrás de ella hago el infierno más grande".

"Ahora tienes mi teléfono y si quieres discutir algo, llámame o envía a tus abogados", puntualizó sin miramientos y desafiante Jordão.