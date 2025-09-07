El US Open promete una gran final llena de emociones con un partidazo, protagonizado entre Carlos Alcaraz (2°) y Jannik Sinner (1°). El abierto de Estados Unidos tendrá un flamante campeón este domingo.

Sin embargo, uno de los encuentros más esperados de la semana comienza más tarde de lo que estaba originalmente programado por parte de la organización de la cita tenística.

Una de las finales soñadas del Abierto de Estados Unidos tendrá un invitado que hizo que se movieran todos los involucrados, pero también sorprendiendo a los presentes como a quienes siguen por televisión todos los detalles.

La insólita razón por la que la final del US Open se atrasó

La organización del US Open anunció a través de redes sociales que la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se atrasó por 30 minutos. Es decir, de las 15:00 hrs de Chile que estaba originalmente pactado, comenzaría a las 15:30 hrs, por una insólita razón.

A través de X (anteriormente conocida como Twitter), la cuenta oficial del abierto de Estados Unidos daba cuenta de los motivos por los cuales se atrasó el inicio del partido.

“Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy”, comentaron.

Las aglomeraciones en los alrededores del complejo donde se disputa la final del US Open. Foto: ESPN.

¿La razón? La presencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de los invitados de una de las marcas patrocinantes del torneo, en un palco VIP.

Esto involucró un refuerzo de las medidas de seguridad, un doble control por parte del Servicio Secreto norteamericano y otras agencias federales en las entradas tanto del complejo deportivo como del estadio, provocando importantes aglomeraciones en los alrededores.

¿Doble discurso?

De acuerdo a Infobae, el mandatario norteamericano aceptó la invitación pese a que su administración impusiera un arancel de 39% a los productos suizos, como uno de los auspiciantes del US Open. Curioso.

Además, detallan que para evitar cualquier reacción negativa a su presencia, no mostrarán imágenes del mencionado palco, al menos, en la transmisión de la ABC para Estados Unidos.

Cabe destacar que la presencia del presidente en la edición 2015, en los cuartos de final, fue abucheada por el público presente en ese entonces.

