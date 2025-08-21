Es tendencia:
Suspendido por lluvia, reanudado con derrota: Garin queda fuera del US Open en un duro golpe para el tenis chileno

El chileno luchó por más de dos horas ante el argentino Marco Trungelliti, pero no logró avanzar en la qualy.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin
© PhotosportCristian Garin

Cristian Garin había arrancado con buen pie en la qualy del US Open, dejando en el camino al japonés Yosuke Watanuki en la primera ronda.

Sin embargo, el segundo escollo fue más complejo: Marco Trungelliti, un rival con oficio que terminó dándole un duro golpe al chileno en un partido que tuvo de todo, incluida una suspensión por lluvia.

La lluvia metió su cuota de drama

El duelo se disputó en Nueva York y debió interrumpirse por las condiciones climáticas, sumando tensión a una batalla que ya era pareja.

Cuando se reanudó un día después, Garin no logró encontrar la fórmula y terminó cayendo por 7-6(3) y 7-5, en un encuentro que se extendió por 2 horas y 23 minutos.

Los números no mienten

Las estadísticas muestran lo apretado que estuvo el partido. Garin sacó 6 aces y conectó el 60% de sus primeros servicios, pero Trungelliti fue más efectivo en los puntos clave.

El argentino ganó el único tiebreak y estuvo más certero al momento de concretar quiebres (3 de 9 contra 2 de 10 del chileno).

En el total, el argentino sumó 93 puntos contra los 82 de Gago, una diferencia mínima que inclinó la balanza.

Garin no es el único fuera del US Open

Con esta derrota, Garin se une a Tomás Barrios en la lista de chilenos eliminados en la qualy. 

De esta forma, solo Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo dirán presente en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

Gago, por su parte, ya tiene definido su próximo desafío: el Challenger de Porto 2.

