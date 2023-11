La Federación de Fútbol de Chile ya comenzó con todo la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Chilena. Nicolás Córdova quedó como DT interino para enfrentar el partido contra Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, pero no sería el definitivo.

Los nombres que han sonado para asumir el puesto de seleccionador nacional son varios. Quien encabeza la lista es Gustavo Quinteros, acompañado por Ricardo Gareca; a ellos se suman José Luis Sierra, Ariel Holan, Jaime García y varios otros entrenadores.

Es más, Pablo Milad no descartó que Córdova pudiera quedarse con el cargo después del Preolímpico Sub 23. “Tenemos tiempo y calma, vamos a decidir lo mejor para nuestra selección. Si es Nico o es otro, ya lo veremos con calma. Claro que existe la posibilidad de todos los técnicos y más con Nico”, comentó.

Lo que es un hecho es que varios expertos han salido a proponer nombres para tomar el mando de La Roja de cara a la Copa América 2024 y a la segunda patita de las Eliminatorias 2026. Marcelo ‘Rambo’ Ramírez propuso a Gustavo Huerta, mientras que Pedro Carcuro se aventuró con un viejo conocido.

En conversación con Bolavip Chile, el mítico comentarista deportivo de TVN explicó que La Roja debe ir por una ‘sandía calada’. Por eso le pidió a la FFCh que se abuenen con Jorge Sampaoli y le ofrezcan volver al puesto, siete años después de su bullado adiós a la selección.

“En el fútbol, al igual que en la política, no hay amores ni odios eternos. Me gusta Jorge Sampaoli para la selección”, comentó Carcuro. Para él es el único nombre posible para asumir La Roja, ya que es alguien conocido, que maneja el medio local y que también ubica perfectamente el fútbol chileno.

Eso no es todo. Para el comentarista deportivo es importante buscar lo mejor. “Vamos por la sandía calada y por ahora no he pensado en otro nombre. No quiero descalificar a nadie, yo elegí una opción que, a mí, me parece la mejor, nada más”, agregó a Bolavip.

Precisamente, en una editorial que realizó en TVN, Carcuro destacó que no le importa que haya temas legales con Sampaoli. “Si me dicen que tiene un juicio contra la ANFP, pero los juicios se arreglan negociando y ustedes saben que tanto en el fútbol como en la política no hay amores ni odios eternos y este es el momento de recuperar un amor”, sentenció.

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli en La Roja?

Jorge Sampaoli dirigió a la Selección Chilena entre el 15 de enero del 2013 y el 17 de noviembre del 2015. Allí alcanzó a dirigir en 44 partidos, donde cosechó 27 triunfos, nueve empates y apenas ocho derrotas. Dijo presente en el Mundial de Brasil 2014 y ganó la Copa América 2015, y sumó un rendimiento del 68,18%.

¿Qué viene para la Roja en 2024?

Entre el 18 y el 26 de marzo del 2024, y luego entre el 3 y 11 de junio, La Roja tendrá dos fechas FIFA que disputar. La idea de la FFCh es tener entrenador antes de los primeros amistosos. Luego, entre el 14 de junio y el 14 de julio se celebrará la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Finalmente, en septiembre volverán las Eliminatorias Sudamericanas con partidos ante Argentina y Bolivia; después, en octubre, jugarán ante Brasil y Colombia. En tanto, en noviembre sus rivales serán Perú y Venezuela.

