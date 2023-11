La selección chilena comenzó con el pie izquierdo las eliminatorias para el Mundial 2026, donde está fuera de la zona de clasificación una vez transcurridas las primeras seis fechas del torneo.

Uno de los temas en los encuentros disputados por la Roja ha sido el puesto dentro de la cancha de Alexis Sánchez, donde ha pasado por diferentes posiciones.

Como ejemplo, en el partido ante Paraguay, que fue empate sin goles en el estadio Monumental, el tocopillano ocupó el lugar de “10” en la selección chilena, lo que no fue una respuesta a los problemas del equipo.

Por lo mismo, Marcelo Vega golpea la mesa para hacer un pedido a Sánchez, donde lo invita a ponerse la histórica “7”, que tantas alegrías le dio al país, para volver a ser el goleador que todos quieren.

Tiene que cambiar

Fue en el panel de TNT Sports, que el ex volante de la selección chilena analizó el puesto de Alexis Sánchez en la Roja, dejando en claro que está mal posicionado para lo que necesita el equipo.

“¿Dónde juega Alexis en el Inter? ¿Dónde jugaba en el Marsella? de nueve mentiroso, de delantero, no en el medio de la cancha. ¿Quién le dijo que era 10, que tenía que jugar de ahí?”, comenzó explicando.

En ese sentido, hace un claro llamado para que, el próximo entrenador de Chile, además de que el propio seleccionado, se de cuenta que tiene que generar un cambio para volver a ser el goleador histórico.

“Alguien le tiene que decir, pero Sánchez no es 10. Tiene que llegar un momento en que diga, fui el goleador histórico con la número 7, que se ponga esa camiseta y juegue donde lo hace en el Inter, porque si no me complica a los futbolistas que tiene al lado porque se la pasan y perdemos un jugador de arriba. Ese es el problema”, detalló.

¿Cuáles son los próximos partidos de La Roja?

Tras los amistosos de marzo y junio, junto a la Copa América, la selección chilena deberá visitar a Argentina y recibir a Bolivia en septiembre por eliminatorias.

