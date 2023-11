Pablo Milad tomó la palabra luego de la derrota de la selección chilena ante Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026. En Quito, el presidente de la ANFP habló de la posible continuidad de Nicolás Córdova, pero además se refirió a las críticas de Alexis Sánchez a Juan Pinto Durán.

“Le dije a Alexis cuál es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Pinto Durán). Le dije a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información. Lo de Farkas fue un chiste”, defendió.

En la conferencia de prensa previa al partido contra la Tri, Alexis expuso que la casa de la Roja tenía tres duchas que no funcionaban. “Me gustaría que Juan Pinto Durán tuviera una cancha como corresponde”, agregó. Sus críticas llegaron a Leonardo Farkas, quien ofreció 20 millones para el recinto de Macul.

“Hola, amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP, solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc. También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en el corto plazo”, le respondió Alexis al empresario.

En Quito, Milad agregó que “la ANFP no nació en mi período, hemos hecho cambios estructurales y profundos que la prensa no ha valorado. Comenzamos un proyecto del fútbol formativo que será una remodelación completa en Quilín que estará listo en julio. Vamos a seguir mejorando las instalaciones”.

Milad y el nuevo DT de la Roja: ¿Puede seguir Córdova?

Pablo Milad se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja. El presidente de la ANFP recalcó que se están tomando con calma la misión de encontrar al nuevo seleccionador nacional, aunque dejó la puerta abierta a que Nicolás Córdova continúe al mando de Chile.

“Tenemos tiempo y calma, vamos a decidir lo mejor para nuestra selección. Si es Nico o es otro, ya lo veremos con calma. Claro que existe la posibilidad de todos los técnicos y más con Nico, que es de casa”, dijo el timonel del fútbol chileno luego de la derrota en el Rodrigo Paz Delgado.

¿Y qué dijo Córdova? El técnico interino de la Roja, quien tomó la banca ante la renuncia de Eduardo Berizzo, no quiso postularse al cargo. “Lo que decida la federación no es asunto mío y tampoco me pronunciaré si me gustaría o no. En ningún momento de mi corta carrera me candidateé a un puesto”, dijo.

El plazo máximo para definir al nuevo DT sigue siendo marzo, donde Chile jugará dos amistosos en su próxima fecha FIFA. El próximo desafío oficial de la Roja será recién en junio siguiente, cuando empiece la Copa América 2024. En septiembre retomará las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias?

Luego de empatar con Paraguay y perder contra Ecuador, Chile no pudo moverse del octavo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. La Roja tiene sólo cinco puntos y está fuera de la zona de clasificación al Mundial.

Todas las novedades de la selección chilena en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.