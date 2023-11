Pablo Milad habló luego de la derrota de la Roja ante Ecuador. El presidente de la ANFP abordó la posibilidad de que Nicolás Córdova, quien asumió como interino tras la salida de Eduardo Berizzo, se quede como técnico para la Copa América 2024 y el resto de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En diálogo con D Sports en Quito, Milad no descartó la posibilidad del DT chileno. “Tenemos tiempo y calma, vamos a decidir lo mejor para nuestra selección. Si es Nico o es otro, ya lo veremos con calma. Claro que existe la posibilidad de todos los técnicos y más con Nico, que es de casa”, dijo.

“Vamos a esperar el Preolímpico y este tiempo que tenemos, que nos favorece, para buscar. Después viene la fecha FIFA de marzo, que son dos amistosos en Europa, y la fecha FIFA previa a la Copa América. Tenemos tiempo y partidos para aumentar la experiencia internacional de los jóvenes”, sumó.

Córdova, en tanto, manifestó que está a disposición de la Federación de Fútbol de Chile, aunque evitó postularse al cargo. “Soy funcionario de la federación. Mi objetivo acá fue venir a hacer un proyecto de las selecciones juveniles. Estamos muy contentos con la puesta en marcha”, dijo en conferencia.

“Tuvimos una acogida maravillosa de los clubes. Hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la federación no es asunto mío y tampoco me pronunciaré si me gustaría o no. En ningún momento de mi corta carrera me candidateé a un puesto y esta no será la excepción”, sumó.

“Esto fue algo circunstancial, fue una situación que generalmente no se da: los técnicos se van después o antes de una fecha FIFA, no entremedio. Trabajando en la selección y siendo uno de los pocos entrenadores que estaba a disposición, tomé este corto desafío de la mejor manera”, cerró.

¿Qué viene para la Roja en 2024?

Con la derrota ante Ecuador y el debut de Nicolás Córdova, la selección chilena se despidió de la competencia por el año. Las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán recién en septiembre de 2024 y el próximo desafío oficial de la Roja será la Copa América 2024, que comenzará en junio.

Sin embargo, Chile retornará a la cancha antes. El equipo nacional tendrá un fecha FIFA en marzo (del 18 al 26) y otra en junio (del 3 al 11), donde disputará amistosos. La ANFP puso marzo como plazo para tener entrenador, quien tendrá esos desafíos antes de dirigir la Copa América 2024.

La Copa América se jugará del 14 de junio al 14 de julio, mientras que las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán con su fecha 7 y 8 en septiembre. Ahí, la Roja enfrentará a Argentina y Bolivia. Luego, habrá doble fechas en octubre (Brasil y Colombia) y noviembre (Perú y Venezuela).

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias?

Luego de empatar con Paraguay y perder contra Ecuador, Chile no pudo moverse del octavo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. La Roja tiene sólo cinco puntos y está fuera de la zona de clasificación al Mundial.

Todas las novedades de la selección chilena en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.