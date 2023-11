Pablo Milad asegura que la billetera no será impedimento para traer al mejor técnico para La Roja

El presidente de la ANFP, y por consiguiente por esas cosas del balompié criollo, también timonel de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, rompió el silencio tras la madrugadora renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico de la selección chilena.

El propio Berizzo no resistió más con el rendimiento de La Roja y tras el empate de este jueves contra Paraguay como local, dio un paso al costado y anunció su salida del representativo adulto masculino.

En un punto de prensa, Milad adelantó que se tomarán con tiempo la determinación del nuevo entrenador aprovechando el interinato de Nicolás Córdova y que las eliminatorias se toman receso hasta septiembre de 2024. Además, da a entender que no hay problemas económicos en Quilín y la billetera no será problema para contratar al técnico más idóneo.

“Lo que más hay hoy son nombres (de técnicos). Nos hemos puesto un tope de la Fecha FIFA de marzo para tener al técnico. Queremos tener el mejor entrenador para nuestra selección, con las características que queremos”, dijo Milad.

Agrega que “aquí no va a haber ni situación económica ni nada, porque se ha especulado mucho de la situación económica de la ANFP, pero los resultados se van a ver en la auditoría de fin de año. También tenemos consejo de presidentes y se van a dar a conocer las condiciones económicas, que son bastante satisfactorias para nosotros. Vamos a buscar la mejor opción y ahí vamos a equilibrar una cosa con la otra”.

El interinato y el ánimo en La Roja

Por otro lado, el presidente de la ANFP se refirió al interinato de Córdova y aclara que el DT seguirá como entrenador de la selección sub 20 pase lo que pase por eliminatorias ante Ecuador.

“Nicolás es un gran profesional. Tiene la mejor disposición y lo tomó de muy buena forma. Con mucha responsabilidad y profesionalismo. Incluso se reunió de inmediato con los jugadores. A las siete y media ya se empezó a trabajar, con toda la estadística, los análisis de video, de jugadas del rival. También con quién contaba, si había algún lesionado o resentido, para dirigir la práctica”, expuso.

Complementa que “independiente del resultado del martes, el vino a hacer una labor, que es el fútbol formativo. Es lo que le apasiona y va a seguir en eso. Es su interés y su anhelo”.

Por último, y respecto al ánimo del plantel, Milad sentencia que “ellos están con la ilusión intacta, con la convicción de sacar esto adelante y clasificarnos, y vamos a trabajar para ello, con toda la fuerza necesaria”.

