La selección chilena intenta dar vuelta la página del fuerte remezón que tuvieron con la salida de Eduardo Berizzo, luego del empate ante Paraguay, por las eliminatorias para el Mundial 2026.

Uno de los que sacó la voz fue Alexis Sánchez, quien analizó el momento que está viviendo la Roja, donde asegura que hay muchas responsabilidades, pero también apunta a la dirigencia del fútbol chileno.

El tocopillano no tuvo inconvenientes en explicar cómo vive el camarín chileno en la interna, donde se nota que falta profesionalismo en muchos aspectos, en situaciones que tienen que vivir cuando vienen a la selección.

Desde Juan Pinto Durán, el Estadio Nacional, el Campeonato Nacional y otros, que no ayudan en nada para que la selección chilena pueda crecer para el futuro que piden los hinchas.

Los dardos

Alexis deja en claro que falta mucho en el fútbol chileno para mejorar, que van en un camino, pero que para eso todos tienen que estar alineados, con situaciones que afectan a la Roja y no la dejan trabajar como corresponde.

“Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en tres meses, porque el Campeonato Nacional se detiene. ¿Cómo voy a competir con él? Yo vengo jugando y él no. Es muy difícil. Es en todo ámbito, no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo. Sean periodistas, ex jugadores que hablen, donde algunos aportan y otros no”, comentó Alexis.

“La liga chilena no puede estar parada tres meses. Llego acá, pregunto, y me dicen que es un desastre. Cómo queremos ir a un Mundial así. Estoy acostumbrado jugar en el Estadio Nacional con la gente, donde fuimos campeones, fuimos a dos mundiales. Cómo no vamos a poder jugar en nuestro estadio representando al país y eso tiene que ver con la dirigencia”, enfatizó.

Malas experiencia

Dentro de lo que les ha tocado vivir, Alexis detalla algunas de las condiciones que han pasado dentro de la Roja, que habla que no se están haciendo las cosas bien, por ejemplo, con las instalaciones.

“Juan Pinto Durán, me gustaría que tuviera una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se duche otro. Después llegas al estadio de Colo Colo y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces uno dice ‘es una selección o un equipo de tercera’. Pero todo suma y es complemento. Yo creo que vamos bien como equipo, estamos positivos, los jóvenes motivados”, finalizó.

