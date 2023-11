Críticas de Cristián Caamaño: Alexis Sánchez no merece ser titular de la selección chilena

La selección chilena cerró la última pasada de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con empate sin goles ante Paraguay y derrota por 1-0 frente a Ecuador en Quito. La Roja se mantiene fuera de zona de clasificación y Alexis Sánchez ratifica su bajísimo nivel. El representativo nacional no marca, y AS10 tampoco.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se lanzó contra Alexis Sánchez y considera que el tocopillano no tiene el nivel para ser titular indiscutido en la ofensiva de la selección chilena.

“Nosotros pensamos, queremos ser optimistas y nos aferramos a ese medio cupo, al sexto lugar de la tabla. El problema, y es una debacle que sostengo hace mucho tiempo… en los últimos 24 partidos de clasificatorias hemos ganado 24 puntos. Es decir, un 33% con tres técnicos diferentes. No se mueve la aguja. Es el promedio de los técnicos”, dijo Caamaño en la introducción de su análisis.

Agrega: “¿qué tiene que pasar? Los primeros puntos los conseguimos con la generación dorada, después con el recambio de Suazo y Marcelino, ya más instalados Paulo Díaz y Maripán, Brereton…”.

“Ya sin esta generación dorada y con los muchachos jóvenes, nos mantenemos en esta dinámica. De acá a un año solamente dudas, esperar que algunos jugadores den el salto de calidad, mientras que los que esperábamos que sostuvieran esto ya no lo hacen. Alexis no lo sostiene”, complementa.

Alexis no está para titular

Cristián Caamaño sentencia que “por rendimiento Alexis debiera salir, pero no hay otro mejor que Alexis, no hay más desgraciadamente. Pero por rendimiento él no merece estar como titular de la selección chilena. Así como somos muy críticos de otros jugadores, hay que ser críticos con Alexis. Y de ahí encontrar un técnico que te clasifique. Olvídense de jugar bonito”.

Cabe recordar que el último gol de Alexis Sánchez en La Roja fue contra Paraguay en el amistoso jugado el pasado 27 de marzo de 2023, con triunfo por 3-2 ante Chile.

Desde entonces, el Tocopillano ha disputado dos partidos amistosos más cinco duelos por eliminatorias (Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador), en todos con 90 minutos sobre el terreno de juego.

