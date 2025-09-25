Se viene el Mundial Sub 20 de Chile, donde este sábado 27 de septiembre debutará la Roja de Nicolás Córdova ante Nueva Zelanda. Y ahí, uno que ya prende el torneo es la gran joya de U Católica.

Juan Francisco Rossel es una de las cartas fijas del DT en ofensiva y el jugador tiene altas expectativas en hacer historia en casa. Por ello, en mano a mano con “Picado TV” se animó a confesar sus favoritos que lo inspiran en Chile.

Fue ahí que el delantero recordó su debut con la UC ante U de Chile, en 2023, revelando también sus dos grandes ídolos en el fútbol. Internacionalmente es Neymar, mientras que en nuestro país sorprendió con su respuesta.

El goleador que lo inspira en el Mundial Sub 20 de Chile

Juan Francisco Rossel no ocultó su admiración por icónico jugador de la U y artillero también por años en la selección chilena. Con total sinceridad, el cruzado se decantó por Eduardo Vargas.

“A nivel nacional mi ídolo en el fútbol es Eduardo Vargas y a nivel mundial Neymar, mi sueño es jugar en el Milan”, avisó el joven talento de U Católica y la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

Por eso, Pancho también se dio el tiempo se mandarle un mensaje a los hinchas de la Roja con miras al Mundial Sub 20 que inicia este sábado, con el equipo de Nicolás Córdova como anfitrión.

“Que se preparen (los hinchas) porque queremos representar de la mejor manera al país y estamos muy confiados en lo que podemos hacer“, cerró Rossel, lleno de fe en la selección chilena Sub 20.

Publicidad