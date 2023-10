En una jornada marcada por los Juegos Panamericanos, la Roja Sub 15 de fútbol está en Paraguay disputando un cuadrangular amistoso ante los guaraníes, Colombia y Brasil. Todo, pensando en el Sudamericano de la categoría que se disputará entre noviembre y diciembre en Bolivia.

Y La Roja dirigida por Ariel Leporati se impuso por 3-1 a Paraguay en el debut del torneo. Un buen resultado que estuvo marcado por el gol anotado por el Zidane chileno. Sí, es que en esta escuadra milita Zidane Yáñez, quien juega en Estados Unidos y que además puede ser seleccionable por Puerto Rico.

El equipo nacional se puso en ventaja a los 3′ de partido gracias al gol de Vicente Martínez. Tras ello, apareció Zidane Yáñez para, a los 12′, colocar el 2-0 en el tanteador. Eso sí, a los 60′ descontó Demian Miño para Paraguay y a los 70′, Juan Cruz cerró el 3-1 definitivo en el marcador.

Con ello, el equipo nacional sigue tomando forma de cara al torneo. Será el décimo certamen de esta categoría, en el cual Chile ha logrado dos cuartos puestos en su historia. Un certamen que antiguamente otorgaba cupos para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El protagonista del triunfo, eso sí, fue Zidane Yáñez, particularmente por su nombre. Su progenitor lo bautizó como la leyenda francesa, y se llama Zidane Antonio Yañez, juega en las divisiones inferiores del New York City, equipo de la MLS.

¿Quién es Zidane Yáñez?

Zidane es hijo de Claudio Yañez y de madre puertorriqueña, por lo que es elegible para jugar tanto en La Roja como por Estados Unidos y la selección boricua.

Aunque desde el entorno del joven talento le reconocen a Radio ADN que su primera opción sería jugar para Chile, y que “está súper contento y emocionado” con tal posibilidad.

“Me gustaría ser el nuevo Ben Brereton, seguir sus pasos, porque me inspira. Nadie lo conocía y ahora es como lo más grande de Chile”, dijo durante una entrevista con AS, donde agregó que “sentí mucho orgullo al ir a Chile y algo muy de familia. Me encantó. Todo eso me dio más motivación para jugar por Chile en el futuro”, destacó.

¿Cuándo comienza el Sudamericano Sub 15?

El Sudamericano Sub 15 se desarrollará entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre. La sede del sorteo será Bolivia.

¿Cuántos años tiene Zidane Yáñez?

Zidane Yáñez tiene 14 años y milita en las divisiones inferiores del New York City FC.

