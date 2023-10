Una de las metas que Luis Mena se puso en su llegada al puesto de director técnico de la Selección Chilena Femenina fue darle rodaje a las categorías juveniles. Considerando que su objetivo principal es alimentar a La Roja de recambio, de a poco han ido fortaleciendo las divisiones menores.

Primero fue la gira de la Sub 17 a Perú. Luego vino la participación de la Sub 19 en la Liga Evolución Conmebol, y ahora se suma el nacimiento oficial de la Sub 15. Manuel González, miembro del staff de selecciones femeninas nacionales, será el director técnico principal de la categoría.

Precisamente el entrenador resaltó “la importancia de dar inicio al trabajo de esta serie. De esta forma se genera un camino de formación y desarrollo hasta que se transformen en alternativas de La Roja adulta, y hagan su camino por las selecciones Sub 17 y 20”, comentó.

La Sub 15 se formará con jugadoras de todo Chile

La primera nómina de la Sub 15 contempla a 25 futbolistas provenientes de clubes de la Región Metropolitana. Todas tienen entre 12 y 14 años y militan en siete clubes de Santiago. ¿Cuáles? Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española, Santiago Morning y Cobresal.

No obstante, ANFP comentó que en el segundo microciclo de la Sub 15 esperan sumar a más futbolistas de regiones. Estarán trabajando en el Complejo Deportivo Quilín entre el martes 10 y el jueves 12 de octubre.

Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales, fue quien recibió a la primera camada de baby-seleccionadas. “Es un orgullo dar el inicio a los trabajos de esta nueva categoría, ya que se enmarca en un plan ambicioso de buscar, preparar y formar a las nuevas jugadoras de la selección nacional femenina”, señaló.

“Es una carrera que recién comienza, y donde nos encontramos con mucha emoción tanto de ustedes como jugadoras, como también de todo el staff. Nos ponemos completamente a disposición de esta nómina, y esperamos que se mantengan por muchos años más representando a nuestro equipo”, agregó Robles.

Este es el segundo “nacimiento” de la Selección Chilena Femenina Sub 15. En agosto del 2022, bajo las órdenes de Andrés Aguayo (hoy entrenador de Unión Española Femenino), viajaron a Serbia para participar en el Torneo de Desarrollo UEFA. Fueron campeonas.

¿Qué categorías hay en competencia de La Roja Femenina?

Además de la Selección Chilena Femenina adulta, la naciente categoría Sub 15 se suma a los trabajos que ya había de la Sub 17, que fue al Mundial Femenino 2022 de la categoría. La Sub 19 que participó en la Liga Evolución Conmebol está compuesta por la base de la Sub 20 que prepara el Sudamericano 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?

La Selección Chilena Femenina vuelve a la acción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En fase de grupos, la Roja jugará contra Paraguay (22 de octubre. 18:00 horas, Valparaíso), México (25 de octubre, 20:00 horas, Viña del Mar) y Jamaica (28 de octubre, 18:00 horas, Valparaíso).

