Luis Mena fue oficializado este martes como nuevo entrenador de la Selección Chilena Femenina. Luego de más de 80 días sin DT, el multicampeón tomó el cargo y en conferencia de prensa explicó cómo será su proceso y las ideas que intentará implementar de cara a Santiago 2023.

Sin embargo, el gerente de selecciones nacionales, Rodrigo Robles, aprovechó el tiempo para explicar sobre el nuevo proyecto que llevarán a cabo en La Roja. Surge de la mano con el departamento de ciencias del deporte, que encabeza Hernán Torres. A él se suma el departamento de scouting, análisis e identificación de talentos, de Marco Biskupovic.

Según detalló Robles, “hemos trabajado en equipo y hemos construido un proyecto multidimensional, donde podamos construir a las jugadoras del futuro. Ese es básicamente el concepto. Entendemos que a través de la intervención científica y metodológica, con profesionales que nos acompañan en la consecución de este proyecto de presente y futuro; de corto, mediano y largo plazo del fútbol femenino, nos reposicionaremos donde creemos que merecemos estar”.

“No es fácil, en Sudamérica las distancias se han ido acortando, algunas selecciones se han ido alejando, pero sin embargo creemos que estamos construyendo algo sólido, con bases sólidas y con profesionales adecuados. En virtud de eso nos acompaña Luis Mena, quien se viene a incorporar a este proyecto”, agregó.

El proceso es integral y fue encargado por la presidencia de Pablo Milad. Por esa razón, detalló Robles, se tomaron con calma la búsqueda de nuevo seleccionador. “Que nos hayamos tomado más o menos tiempo es relativo. Lo que tenemos en mente es lo inmediato, ir a la competición pronto, los Panamericanos, pero nuestra intención es construir un proyecto donde el cuerpo técnico se incorporara e invitarlos a algo más profundo, que tuviese un proyecto deportivo y científico y eso nos tomó un poco más de tiempo”.

Un proyecto científico + humano

Pero lo deportivo no fue lo único por lo que escogieron a Mena. “En el ámbito multidisciplinario, entendíamos que debíamos encontrar a una persona que estuviera alineada con este proyecto. Y no necesariamente tiene que ver con la calidad técnica. Claramente es la Selección Nacional, y me gustaría que siempre ahí estén los mejores. Pero además está un tema humano, un tema de persona, de trato, de conocimiento de la actividad. Él tiene un conocimiento acabado del fútbol femenino propiamente tal y de Chile en particular”, expresó el gerente.

“Esto lo centraría en la opinión que dio cada uno de los departamentos que participan dentro del ámbito técnico. En el ámbito conductual, en su persona, obviamente tal, e incluso en el ámbito científico. De cuál es su entendimiento y su convicción de que el fútbol de hoy tiene que ser muy sofisticado si queremos posicionar a Chile a nivel internacional. Esas sumas de factores fueron las que creímos que correspondían para proponerle al directorio de la federación que él podía ser la persona indicada”, sentenció Robles.